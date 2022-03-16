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1 час назад

Офтальмолог предупредила о возможности лишиться глаза из-за туши

Мария Каткова

Врач-офтальмолог, главный врач «Клиники доктора Шиловой», эксперт комитета по охране здоровья Госдумы, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала, что носить контактные линзы и пользоваться тушью при этом, опасно. Об этом она сообщила в интервью Ura.ru.

Офтальмолог предупредила о возможности лишиться глаза из-за туши
Фото: РамблерРамблер

Шилов рассказала, что на прием к офтальмологом часто приходят люди, которые пострадали от последствий некачественной косметики. У многих людей происходит интоксикация, из-за которой существует риск лишиться глаза.

«Тогда глаз краснеет, слезится, снижается острота зрения, глазная поверхность становится рыхлой. Когда добавляется еще аллергический компонент, присоединяются зуд, жжение. Это значительно снижает качество жизни и требует длительного лечения, в пределах нескольких недель. Когда к таким токсикоаллергическим реакциям добавляется ношение контактных линз, тогда мы видим очень тяжелые осложнения, вплоть до потери глаза»

Подобные реакции могут нарушать защитную функцию поверхности глаза, что повышает риск проникновения микроорганизмов. Линза способствует их размножению, из-за чего может воспалиться роговица глаза. Это заболевания называется кератит.

Ранее сообщалось, что эндокринолог рассказала, как уменьшить стресс весной.

Здоровье,Госдума,
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