Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+14° в 
USD 111.48EUR 122.45
Войти в почту
1 час назад

Диетологи назвали эффективные способы для избавления от жира на животе

Lenta.ruLenta.ru

Диетологи назвали простые и эффективные способы для избавления от висцерального жира на животе. Их слова приводит Eat This, Not That! (ETNT).

Названы эффективные способы для избавления от жира на животе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению диетолога Бесс Бергер, для начала важно отучить себя от простых углеводов и начать делать выбор в пользу сложных. Специалист посоветовала переходить к более здоровой пище постепенно. Например, начать с того, чтобы один раз в день вместо сладкого, мучного и хлеба съедать фасоль или батат. Помимо этого, Бергер предложила обратить внимание и на перекусы. «Наполните банку с печеньем сырым миндалем. Замените чипсы, печенье, шоколад, торты и конфеты горстью орехов или порезанными овощами, которые можно макать в хумус», — сказала она.

Диетолог Яне Мулштейн для борьбы с жиром на животе рекомендует выпивать перед едой два стакана воды. Это уменьшит чувство голода и позволит избежать переедания. Еще один способ избавиться от висцерального жира — есть много овощей, заполняя ими 50 процентов тарелки во время приема пищи. Овощи содержат полезную для организма клетчатку, которая продлевает чувство сытости.

Тем, кто любит сладкое, специалисты предлагают заменить высокоуглеводные шоколадки и торты на фрукты. «Когда вам захочется чего-нибудь сладкого, возьмите целый фрукт. Сахар, содержащийся в этом фрукте, удовлетворит ваше желание наиболее здоровым и безопасным способом», — отметил диетолог Лон Бен-Ашер.

Также диетологи предложили не есть перед сном, есть чаще, но маленькими порциями, чтобы улучшить качество сна. Кроме того, они призвали найти источник радости не только в еде, но и, например, в прогулках, чтении книг, встречах с друзьями и занятиях спортом.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители