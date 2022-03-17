Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+13° в 
USD 104.80EUR 115.93
Войти в почту
2 часа назад

Доктор Мясников дал россиянам совет для душевного здоровья

Lenta.ruLenta.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал используемые им способы отвлечься и укрепить нервы. В своем Telegram-канале он также дал россиянам совет для поддержания душевного здоровья.

Мясников рассказал, как улучшить душевное здоровье
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как отметил доктор, у многих людей сейчас «нервы на пределе». «Лично я укрепляю нервную систему длительными прогулками и купанием в проруби», — перечислил доктор свои увлечения. Он также рассказал, что для хорошего психологического самочувствия ежедневно проводит изнурительные тренировки.

Помимо того, Мясников заявил, что отвлекается с помощью изобразительного искусства. По словам врача, он часами рассматривает альбомы живописи. Кроме того, он планирует посетить музеи изобразительного искусства. «Серьезно, для меня живопись сейчас — мощнейшее психотерапевтическое средство. Попробуйте!» — порекомендовал специалист.

Ранее доктор Мясников поддержал россиян перед блокировкой соцсети Instagram и попросил сограждан не паниковать. Он также выразил уверенность в том, что рубль стабилизируется, и в том, что и еда, и лекарства будут доступны для граждан.

Здоровье,Александр Мясников,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители