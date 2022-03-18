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1 час назад

«Отравление и шок»: диетолог Соломатина рассказала, кому опасно есть сухофрукты

Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Чрезмерное употребление сухофруктов может спровоцировать всплеск глюкозы в крови и вызвать пищевую аллергию. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

Диетолог рассказала, кому опасно есть сухофрукты
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам эксперта, употребление кураги и чернослива, а также других сушеных лакомств может обострить некоторые хронические заболевания:

"Например, людям с излишним весом и сахарным диабетом есть сухофрукты в большом количестве я бы не рекомендовала. Эти продукты в сушеном виде являются концентратами сахара, которые лишены влаги, что позволяет употребить сразу несколько фруктов".

Негативным последствием такой трапезы может стать всплеск сахар в крови, что ухудшит состояние диабетика. Неприятные ощущения могут также возникнуть у людей с непереносимостью клетчатки:

"В высушенных продуктах имеется клетчатка, с которой пищеварительный тракт может не справиться, если имеется непереносимость. Это может спровоцировать аллергические реакции, отек, сыпь и даже анафилактический шок. Даже у людей с нормальной пищеварительной системой могут возникнуть проблемы с усвоением клетчатки, если их организм не привык ее потреблять в большом количестве из фруктов и овощей".

Эксперт порекомендовала такие продукты включать в рацион постепенно и небольшими порциями, чтобы выработать привычку к компонентам, которые плохо перевариваются пищеварительными ферментами организма, но являются источником полезных микроэлементов.

Здоровье,Елена Соломатина,
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