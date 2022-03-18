Диетолог рассказала, кому опасно есть сухофрукты

"В высушенных продуктах имеется клетчатка, с которой пищеварительный тракт может не справиться, если имеется непереносимость. Это может спровоцировать аллергические реакции, отек, сыпь и даже анафилактический шок. Даже у людей с нормальной пищеварительной системой могут возникнуть проблемы с усвоением клетчатки, если их организм не привык ее потреблять в большом количестве из фруктов и овощей".