Терапевт рассказала о лучших народных средствах от простуды

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Применение народных средств может помочь при легком течении простуды. В противном случае лучше воспользоваться лекарствами и обратиться к врачу, чтобы избежать осложнений. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

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По ее словам, эффективность у народных средств гораздо ниже, чем у лекарственных препаратов.

— Все зависит от состояния иммунитета и силы возбудителя. В легких случаях организму достаточно минимальной поддержки, чтобы он сам справился. Вирусные инфекции проходят без специального лечения, оно обычно симптоматическое. Мед, малина и липовый цвет способствуют ускоренному выведению вируса из организма, но они не лечат — просто оказывают небольшую помощь, — рассказала собеседница «ВМ».

Врач заметила, что имбирь обладает согревающим эффектом и хорошо помогает на начальном этапе заболевания. Во время заболевания имбирь также эффективен при ознобе, однако не стоит рассчитывать, что он поможет при высокой температуре, уточнила эксперт.

При заложенности носа лучше отдать предпочтение лекарственным препаратам, посоветовала Чернышова.

— Не стоит применять раствор сока алоэ для лечения насморка: он ничем не лучше аптечных средств, но может вызвать раздражение и даже избыточный ожог. Лучше всего использовать капли или мази аптечные. Есть средства, которые содержат экстракт растений — они действуют эффективнее, — подчеркнула терапевт.

При простуде можно полоскать горло отварами трав, отметила врач.

— Это вполне медицинские рекомендации: заварить как чай шалфей, ромашку, календулу или смесь этих трав. Если трава в пакетиках, то один пакетик на стакан, если как рассыпная трава, то от чайной до столовой ложки. Заварить крутым кипятком и дать отстояться до приятно горячего. Есть такая ошибка, когда люди стараются как можно горячее сделать раствор для полоскания и обжигают слизистую оболочку горла, — рассказала собеседница «ВМ».

По ее словам, горячим отваром можно полоскать горло три–четыре раза в день. Однако не стоит делать так перед выходом на холодный воздух, подчеркнула Чернышова.

Как отметила эксперт, народных средств будет достаточно при легком течении заболевания.

— Если нет температуры выше 38 градусов, нет никаких настораживающих признаков, никакой головной боли или боли в ухе, необычного кашля, то можно обходиться обычными средствами: покой, обильное питье, травяные чаи, полоскание горла. Если что-то выбивается из общей картины или наблюдается выраженное плохое самочувствие и есть температура, лучше обратиться к врачу, чтобы не пропустить никаких осложнений, — рассказала Чернышова.

Обычно при простуде улучшение наступает не позднее, чем через пять дней, отметила врач. Обратиться к специалисту также стоит, если уже наступало улучшение, однако симптомы обострились.

Невылеченная простуда может повлечь осложнения, предупредила врач.