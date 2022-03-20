Безопасны ли менструальные чаши: мнение гинеколога

Менструальная чаша – средство гигиены, которое изобрели давно, еще до прокладок и тампонов. И мир гинекологов делится на две части: тех, кто спокойно относится к этой истории, и тех, кто все же категорически против. Безусловно, нужно учитывать регулярность замены: чашу нужно стерилизовать, промывать. Я придерживаюсь мнения, что более физиологично, когда кровь выделяется наружу, так как кровь, которая скапливается в менструальной чаше, может стать питательной средой для микроорганизмов, в том числе для условно патогенной флоры. Тем не менее, производитель утверждает, что менструальную чашу можно держать до 12-ти часов. С моей точки зрения, это достаточно, чтобы «организовать» дисбиоз во влагалище.



Есть и другая группа гинекологов. Они утверждают совершенно обратное: что это гораздо экономичнее , чем тампоны и прокладки. Из плюсов отмечают то, чаши не протекают и выдерживают большой объем выделений, а также являются многоразовыми. Минусы – чаши категорически запрещены при эндометриозе, а по статистике каждая 10-я женщина страдает от этой патологии. Чаши также нельзя использовать при хронических бактериальных дисбиозах влагалища, цистите, эрозии шейки матки, вульвовагините, опущении органов малого таза.



Я не считаю использование менструальной чаши физиологичным, но если женщина принимает для себя решение пользоваться ей, то необходимо очень четко соблюдать правила пользования: регулярно опорожнять ее, стерилизовать перед введением и менять по мере необходимости.

