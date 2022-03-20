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1 час назад

Безопасны ли менструальные чаши: мнение гинеколога

Мира Маркина
Прохорова Мария Викторовнаэксперт

Российские женщины начали раскупать импортные прокладки в магазинах из-за страха перед возможным ростом цен и дефицитом гигиенических средств. Спросили врача-гинеколога-эндокринолога, эксперта телеканала "Доктор", насколько безопасно использовать менструальные чаши как альтернативу прокладкам и тампонам.

Безопасны ли менструальные чаши: мнение гинеколога
Фото: UnsplashUnsplash
Менструальная чаша – средство гигиены, которое изобрели давно, еще до прокладок и тампонов. И мир гинекологов делится на две части: тех, кто спокойно относится к этой истории, и тех, кто все же категорически против. Безусловно, нужно учитывать регулярность замены: чашу нужно стерилизовать, промывать. Я придерживаюсь мнения, что более физиологично, когда кровь выделяется наружу, так как кровь, которая скапливается в менструальной чаше, может стать питательной средой для микроорганизмов, в том числе для условно патогенной флоры. Тем не менее, производитель утверждает, что менструальную чашу можно держать до 12-ти часов. С моей точки зрения, это достаточно, чтобы «организовать» дисбиоз во влагалище.

Есть и другая группа гинекологов. Они утверждают совершенно обратное: что это гораздо экономичнее , чем тампоны и прокладки. Из плюсов отмечают то, чаши не протекают и выдерживают большой объем выделений, а также являются многоразовыми. Минусы – чаши категорически запрещены при эндометриозе, а по статистике каждая 10-я женщина страдает от этой патологии. Чаши также нельзя использовать при хронических бактериальных дисбиозах влагалища, цистите, эрозии шейки матки, вульвовагините, опущении органов малого таза.

Я не считаю использование менструальной чаши физиологичным, но если женщина принимает для себя решение пользоваться ей, то необходимо очень четко соблюдать правила пользования: регулярно опорожнять ее, стерилизовать перед введением и менять по мере необходимости.
Прохорова Мария Викторовна
Прохорова Мария ВикторовнаК.м.н., врач-гинеколог-эндокринолог
Здоровье,Мария Прохорова,
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