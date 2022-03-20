Назван легкий способ избавиться от жира на животе

Диетологи перечислили пять продуктов, от которых следует отказаться, чтобы без особых сложностей распрощаться с опасным висцеральным жиром.

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Висцеральный жир откладывается не под кожей, а вокруг органов брюшной полости. Она часто становится причиной заболевания сердца и сосудов, а также повышения давления и сахарного диабета.

Основными виновниками опасных отложений, по мнению экспертов, являются макароны, рис, выпечка, хлеб и картофель.

Исследования подтвердили, что избавиться от висцерального жира лучше всего помогают низкоуглеводные диеты.

Эксперимент, который проводился в течение восьми недель, показал, что участники, употребляющие маленькое количество углеводов, потеряли на 10 процентов больше висцерального жира, чем те, кто сидел на обычных низкокалорийных диетах.