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34 минуты назад

Рутинные дела назвали полезными для здоровья

Inc-NewsInc-News

Любые рутинные дела, не всегда входящие в обычную схему режима дня, благотворно сказываются на здоровье человека.

Рутинные дела назвали полезными для здоровья
Фото: Inc-NewsInc-News

Как рассказал канадский медик Меган Эджлоу, слова которого передает «Ридус», небольшая зарядка, уборка, готовка, даже вынос мусорного ведра зарядят организм физически и эмоционально.

Во время таких упражнений улучшаются когнитивные способности, организм получает адекватную порцию физической нагрузки, а также успокаивается нервная система, снижается тревожность и уходят прочь грустные мысли.

«У рутинных дел есть сила, способная помочь нам управлять здоровьем, работой, домом и социальной жизнью»,

- утверждает специалист.

Здоровье,
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