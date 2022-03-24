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5 часов назад

Российский врач назвал полезные для легких привыч

Lenta.ruLenta.ruиещё 3

Российский врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал полезные для легких привычки. По словам доктора, для здоровья дыхательной системы необходимо держать осанку, использовать увлажнитель воздуха, петь, а также употреблять в пищу авокадо. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Российский врач назвал полезные для легких привычки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист предупредил, что в первую очередь для поддержания здоровья легких необходимо держать осанку.

«Если человек постоянно сутулится, сидит, сгорбившись, опустив плечи, легким не остается ничего другого, как ограничить дыхательные движение и, соответственно, плохо вентилироваться», — объяснил он.

Врач также рекомендовал использовать дома увлажнитель воздуха. «Устройство оказывает положительное влияние на человеческий организм, поскольку облегчает дыхание, приводит в норму состояние слизистых и исключает их раздражение», — пояснил Агапкин.

Кроме того, медик посоветовал петь для поддержания здоровья легких. «Легкие на вдохе сначала расширяются, заполняются воздухом, а когда мы начинаем петь, легкие постепенно сжимаются, что тренирует дыхательную мускулатуру. Воздух выдавливается, и от 30 примерно до 50 тысяч раз в секунду происходит вибрация, которая массирует наши легкие», — резюмировал доктор.

«Ешьте авокадо, потому что оно богато мононенасыщенными жирными кислотами, в частности олеиновой кислотой, которая обладает противовоспалительным действием», — добавил специалист.

По его словам, большая часть заболеваний легких — это заболевания воспалительные, а продукт имеет свойство снимать воспаления.

Ранее Агапкин и психиатр Антон Масякин назвали способы снизить тревожность. Так, Агапкин посоветовал россиянам, которые часто испытывают приступы тревоги, в первую очередь сменить информационный фон.

Здоровье,Сергей Агапкин,
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