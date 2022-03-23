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2 часа назад

Нутрициолог рассказала, как похудеть, не считая калории

Мария Каткова

Нутрициолог Ева Шишова рассказала о способе, который поможет похудеть без подсчета калорий. Об этом сообщает "Лента.ру".

Нутрициолог рассказала, как похудеть, не считая калории
Фото: РамблерРамблер

Она рассказала, что совет касается людей, которые употребляют сладкое, мучное, соленое и жареное. Нутрициолог предложила изменить свои привычки и отказаться от конфет на завтрак, хлеба к супу или салата с соусом. Сокращение употребления этих блюд поможет сбросить вес.

«Можно не считать калории, если хотя бы исключить из рациона изделия из муки высшего сорта, то есть хлебобулочные изделия (хлеб можно, но зерновой либо хлебцы), все, что содержит сахар, жареное и жирные соусы. Так человек, сам того не замечая, выходит в дефицит калорий, и вес начинает понемногу снижаться. Месяц или два он будет худеть, ничего не считая»

Ранее сообщалось, что диетолог назвал опасность употребления роллов и суши.

Здоровье,
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