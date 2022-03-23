Нутрициолог рассказала, как похудеть, не считая калории

«Можно не считать калории, если хотя бы исключить из рациона изделия из муки высшего сорта, то есть хлебобулочные изделия (хлеб можно, но зерновой либо хлебцы), все, что содержит сахар, жареное и жирные соусы. Так человек, сам того не замечая, выходит в дефицит калорий, и вес начинает понемногу снижаться. Месяц или два он будет худеть, ничего не считая»