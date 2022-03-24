Три средства личной гигиены, которые вредят зубам

Эксперт рассказала, какие вещи в ежедневной рутине могут не только не помочь в уходе за собой, но еще и вызвать неприятности, из-за чего придется идти к врачу.

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Мы часто используем полезные вещи не по назначению или с выполнением неправильных техник. Обычная зубочистка может нанести вред, вследствие чего долгие месяцы вы проведете в лечении. Стоматолог и владелица клиники DELFI CLINIC Вероника Мелехова рассказала о трех вредителях, которые мы часто используем в личной гигиене.

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Зубочистки

Зубочистки приносят нам только вред, в особенности, если мы используем их каждый день. Когда мы ими очищаем зубы, в межзубном промежутке травмируем зубодесневой сосочек, который воспаляется и доставляет сильный дискомфорт, требующий вмешательства врача. Пациент начинает себя щадить и хуже чистить зубы в этой области. Там развивается все больше бактерий, что приводит к еще большему воспалению, бактериальной инвазии, а также может стать причиной формирования зубного камня из мягкого налета.

Мягкие зубные щетки

Мягкие зубные щетки также вредны для пациентов, которые используют их каждый день. Если у вас не было операций, вам не нужно пользоваться мягкой щеткой, потому что она не способна удалить полностью зубной налет. В данном случае обостряется кариесогенная ситуация полости рта. Мы также способствуем накоплению мягкого зубного налета, который минерализуется и превращается в твердый. В итоге может развиться кариес и другие заболевания, требующие срочного медицинского вмешательства.

Антисептические растворы

Пациенты часто бездумно пользуются антисептическими растворами. Мало кто знает, но их применение назначает врач. Например, после удаления зуба, но не на несколько месяцев или лет. Препараты предотвращают развитие вредных бактерий, то есть убирают инвазию. Ими нельзя долго пользоваться, это может способствовать привыканию. У бактерий выработается иммунитет к антисептикам, и когда они будут необходимы, у бактерий не будет чувствительности к ним. Бактерии будут воспринимать его как обычную среду, и лечение будет протекать медленнее, а купировать его будет нечем.