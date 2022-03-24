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2 часа назад

101-летняя женщина назвала причину своего долголетия

Lenta.ruLenta.ru

В Великобритании 101-летняя женщина отметила день рождения и назвала причины своего долголетия. Об этом сообщает портал Fenland Citizen.

101-летняя женщина раскрыла причину своего долголетия
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кэт Роудс из города Чаттерис, графство Кембриджшир, отмечала знаменательную дату в доме престарелых The Gables. Поздравить женщину пришли дочь Линда, внук Мартин и сын Тони. Специально для Роудс местный шеф-повар приготовил праздничный торт в морском стиле, так как британка очень любит морские прогулки.

Долгожительницу ценят в The Gables как одну из самых остроумных и активных постоялиц. Она участвует во всех мероприятиях, которые организовывают сотрудники: занимается гимнастикой и йогой, играет в бинго и готовит. Именно интерес к жизни и позитивный настрой британка считает секретом своего долголетия.

«Нельзя быть жалкой!»

— заявила она журналистам газеты, которые пришли ее поздравить.

Ранее 100-летняя жительница Австралии назвала причины своего долголетия. Она считает, что прожила так долго благодаря регулярным занятиям спортом.

Здоровье,
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