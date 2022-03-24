Две чашки кофе снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 15%

Австралийские исследователи утверждают, что ежедневное употребление двух-трех чашек кофе в день может серьезно снизить риск развития болезней сердца и продлить жизнь пациентам.

К такому выводу они пришли после анализа данных анкетирования почти 400 тыс. человек в возрасте от 50 лет, у которых в течение 10 лет наблюдений не было зафиксировано сердечно-сосудистых заболеваний, пишет издание Daily Mail.

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Полностью результаты исследования будут представлены на ежегодной научной конференции Американского колледжа кардиологов в Вашингтоне. У людей, выпивавших две или три чашки кофе каждый день, — а это обычное количество, потребляемое ежедневно средним британцем и американцем, — на 10-15% меньше риск развития ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, нерегулярного сердцебиения или смерти по любой иной причине.

Этот эффект сохранялся независимо от того, пили ли участники анкетирования растворимый или молотый кофе, однако кофе без кофеина все же не приносил такой же пользы для их здоровья.

Исследователи сделали также выборку людей, у которых уже была какая-либо форма сердечного заболевания, и обнаружили, что и для них ежедневное употребление двух-трех чашек кофе существенно снижало шансы умереть по сравнению с теми, кто кофе вообще не пил, несмотря даже на то, что медики обычно выражают серьезное опасение по этому поводу и не советуют своим пациентам употреблять кофе, считая его сильным природным стимулятором, способным усугубить проблемы с сердцем.

"Наши данные показывают, что ежедневное потребление кофе не должно вызывать таких опасений, более того, его следовало бы включать как в рацион здоровых людей, так и в рацион тех, у кого имеются проблемы с сердцем", — заявил профессор Питер Кистлер, эксперт австралийского Института исследований сердца Бейкера в Мельбурне, который руководил этими исследованиями.

Специалисты этого института работали с UK BioBank — британской базой данных, содержащей информацию о здоровье более полумиллиона британцев, за которыми наблюдали в течение 10 лет. Тот, кто был включен в эту базу и заполнял анкету, отвечал кроме всего прочего и на вопрос о ежедневном употреблении кофе.

Тем не менее другие исследования ранее все же показывали, что чрезмерное употребление кофе может увеличить риск высокого кровяного давления, Национальная служба здравоохранения Великобритании предупреждала, что выпивать больше четырех чашек в день весьма рискованно, и медики часто советуют кофеманам переключиться на другие напитки, без кофеина.