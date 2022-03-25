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3 часа назад

Врач-диетолог рассказала, кому нельзя худеть на интервальном голодании

Свободная прессаСвободная пресса

Врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова рассказала, с какими недугами здоровья нельзя устраивать себе интервальное голодание.

Кому нельзя худеть на интервальном голодании
Фото: depositphotosdepositphotos

По словам специалиста, отказ от пищи на 16 часов может привести к нарушению обменных процессов в организме, который начинает делать запасы (откладывать жир) на «черный день», испытав сильный стресс.

Кроме того, интервальное голодание зачастую становится причиной постоянного чувства усталости, ведёт к изжоге, вызывает дискомфорт в животе, передаёт сайт Радио «Комсомольская правда».

«Длительный период голода категорически противопоказан людям, которые страдают сахарным диабетом, заболеваниями ЖКТ, почек, сердечно-сосудистой системы, а также беременным и кормящим женщинам и детям/подросткам. Любое голодание, в том числе интервальное, допустимо лишь только в лечебных целях и под строгим наблюдением специалиста»,

– резюмировала диетолог.

Здоровье,Наталья Денисова,
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