Кому нельзя худеть на интервальном голодании

«Длительный период голода категорически противопоказан людям, которые страдают сахарным диабетом, заболеваниями ЖКТ, почек, сердечно-сосудистой системы, а также беременным и кормящим женщинам и детям/подросткам. Любое голодание, в том числе интервальное, допустимо лишь только в лечебных целях и под строгим наблюдением специалиста»,