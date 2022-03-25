Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 96.05EUR 105.47
Войти в почту
3 часа назад

Какие  упражнения опасны после 55 лет

Ferra.ruFerra.ru

С возрастом человеческий организм становится более хрупким. А потому многие активности, которые в молодости полезны, в пожилом возрасте могут привести к травмам и болезням.

Какие упражнения опасны после 55 лет
Фото: Ferra.ruFerra.ru

К таковым, например, относятся горячая йога. Её ещё называют бикрам. Связано это с тем, что высокая температура и влажность могут привести к развитию головокружения. А по мнению некоторых специалистов, данная активность даже увеличивает риск развития инсульта.

То же самое касается интервальных высокоинтенсивных тренировок, отжиманий и приседаний — все они могут нанести ущерб костям и суставам, которые с возрастом становятся более хрупкими.

Не советуют специалисты после 55 лет и планку. Объясняется это тем, что поясничный отдел позвоночника испытывает довольно сильное напряжение, когда человек находится в таком положении. А это значит, что если у человека остеохондроз в этой части, то упражнение может лишь вызвать обострение заболевания.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители