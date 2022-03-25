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4 часа назад

Диетолог назвала рецепт овсянки для борьбы с холестерином

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Американский врач-диетолог Лорен Манакер назвала рецепт овсянки, который, по ее мнению, лучше всего поспособствует снижению уровня вредного холестерина. Рекомендации специалиста публикует Eat This, Not That! (ETNT).

Диетолог назвала рецепт овсянки для борьбы с холестерином
Фото: Источник Lenta.ruИсточник Lenta.ru

Манакер призвала класть в овсяную кашу вкусные и полезные добавки: корицу, грецкие орехи и чернику для борьбы с холестерином. Диетолог сослалась на результаты 13 независимых исследований, которые указывают на то, что корица в некоторых случаях способствует уменьшению количества липидов в крови и снижению уровня вредного холестерина.

«Требуется еще множество дополнительных исследований, однако предварительные данные указывают на то, что корица может помочь привести уровень холестерина в норму»,

— отметила Манакер.

Грецкие орехи, по мнению врача, также снижают уровень холестерина.

«Полученные данные говорят о том, что регулярное употребление грецких орехов действительно снижает, пусть и незначительно, количество вредного холестерина»,

— пояснила диетолог.

Черника, благодаря обилию антиоксидантов, способна не только поддержать нужный уровень полезного холестерина в крови, но и улучшить работу сердечно-сосудистой системы в целом. Кроме того, Манкер не советует добавлять в овсяную кашу дополнительные жиры и сахар.

«Приготовление овсянки на нежирном молоке или воде вместо сливок снизит в блюде количество насыщенных жиров и поможет поддержать здоровье сердца»,

— уверена диетолог.

Здоровье,
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