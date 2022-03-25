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3 часа назад

Перечислены опасные для человека с депрессией фразы родственников

Lenta.ruLenta.ru

Неправильные действия родственников по отношению к человеку с депрессией могут только усугубить положение, считает психолог, специалист по паническим атакам и тревожно-фобическим расстройствам Олег Сурков. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил опасные в такой ситуации фразы.

Названы опасные для человека с депрессией фразы родни
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Родственникам лучше избежать таких рекомендаций, которые только ухудшают ситуацию, типа «взбодрись», «прекрати ныть», «что ты лежишь, давай вставай». Такие рекомендации только показывают человеку, который испытывает депрессию, что его не понимают, и депрессия его становится еще сильнее»,

— отметил он.

Кроме того, Сурков рекомендовал родным не идти на поводу у депрессивного человека.

«Если они будут выполнять требования депрессивного человека, делать то, что он должен делать сам, то, что он перекладывает на родственников, какие-то дела, поступки, то есть жить практически за него, то они будут соучастниками этой проблемы»,

— предупредил специалист.

Здоровье,
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