Дерматолог объяснила, чем можно заменить дезодорант

Не секрет, что множество используемых нами средств, будь то предметы для личной гигиены или косметика, в своем составе содержат далеко не безобидные вещества, которые могут нанести вред здоровью. В Сети существует огромное количество способов избавиться от запаха пота без дезодорантов, какие из них самые эффективные и безопасные, читайте в нашей новости.

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

Врач-дерматолог Евгения Игонченкова объяснила, чем можно заменить привычный дезодорант.

Специалист считает, что нив коем случае нельзя заменять его на антибактериальное мыло. Входящий в его состав триклозан способен бороться с бактериями и уничтожать причину неприятного запаха, однако при этом он высушивает кожу и ослабляет ее иммунитет.