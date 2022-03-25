Дерматолог объяснила, чем можно заменить дезодорант

Не секрет, что множество используемых нами средств, будь то предметы для личной гигиены или косметика, в своем составе содержат далеко не безобидные вещества, которые могут нанести вред здоровью. В Сети существует огромное количество способов избавиться от запаха пота без дезодорантов, какие из них самые эффективные и безопасные, читайте в нашей новости.
Врач-дерматолог Евгения Игонченкова объяснила, чем можно заменить привычный дезодорант.
Специалист считает, что нив коем случае нельзя заменять его на антибактериальное мыло. Входящий в его состав триклозан способен бороться с бактериями и уничтожать причину неприятного запаха, однако при этом он высушивает кожу и ослабляет ее иммунитет.
Врач отметила, что проблему повышенного потоотделения необходимо решать после консультации со специалистом. Если никакие дезодоранты не помогают, стоит пересмотреть свой образ жизни, отказаться от вредных привычек, меньше переживать и тревожиться, пишет издание «Доктор Питер».