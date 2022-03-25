Какие витамины нужны для энергии

Многие россияне жалуются на упадок сил и апатию. Однако такая проблема является следствием недостатка определенного витамина в организме.
Диетолог Елена Соломатина призвала россиян не пытаться повысить энергию за счет большого количества кофе. Подробнее об этом читайте в нашей новости.
Как сообщила эксперт «Вечерней Москве», добавление сиропов и постоянное употребление кофе сильно навредит здоровью. Организму нужны витамины и микроэлементы для энергии, а не кофеин и сахар.
Эксперт добавила: дефицит йода, хрома и железа также сильно влияют на самочувствие человека.
Нужно пересмотреть свой рацион, чтобы включить туда все необходимые продукты, при употреблении которых появится энергия и повысится настроение, заключила Соломатина.
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