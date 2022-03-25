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5 часов назад

Врач рассказал о правилах безопасного похудения

Letidor.ruLetidor.ru

Стройная, подтянутая фигура — мечта многих людей, и для достижения цели большинство начинают жестко ограничивать себя в питании, чтобы потерять как можно больше килограммов. Однако на самом деле резкое похудение очень опасно для здоровья. Врач-гастроэнтеролог, заведующий кафедрой терапии института профессионального образования Сеченовского университета Чавдар Павлов дал несколько советов по избавлению от лишнего веса.

Врач рассказал о правилах безопасного похудения
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Как отметил специалист в беседе с АГН «Москва», не стоит пытаться похудеть сразу на большое количество килограммов в домашних условиях.

По словам эксперта, снижению веса поможет сокращение рациона на 300-400 килокалорий. Однако не стоит слишком уж ограничивать себя в еде, чтобы обеспечить нормальный обмен веществ. Кроме того, Павлов призвал не худеть тех пациентов, у которых наблюдается стадия обострения хронических заболеваний. Им стоит получить консультацию врача и подобрать индивидуальную диету.

Редакция «Летидора» предупреждает: мнения врачей в новостных публикациях не приравниваются к медицинским назначениям. Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом.

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