Врач рассказал о правилах безопасного похудения

Стройная, подтянутая фигура — мечта многих людей, и для достижения цели большинство начинают жестко ограничивать себя в питании, чтобы потерять как можно больше килограммов. Однако на самом деле резкое похудение очень опасно для здоровья. Врач-гастроэнтеролог, заведующий кафедрой терапии института профессионального образования Сеченовского университета Чавдар Павлов дал несколько советов по избавлению от лишнего веса.

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

Как отметил специалист в беседе с АГН «Москва», не стоит пытаться похудеть сразу на большое количество килограммов в домашних условиях.

По словам эксперта, снижению веса поможет сокращение рациона на 300-400 килокалорий. Однако не стоит слишком уж ограничивать себя в еде, чтобы обеспечить нормальный обмен веществ. Кроме того, Павлов призвал не худеть тех пациентов, у которых наблюдается стадия обострения хронических заболеваний. Им стоит получить консультацию врача и подобрать индивидуальную диету.