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5 часов назад

Здоровые сосуды: сто граммов какого продукта обеспечат защиту?

Русская ПланетаРусская Планетаиещё 1

Ученые Королевского колледжа Лондона провели наблюдение среди добровольцев в возрасте 18-45 лет для того, чтобы выяснить действие клюквы для артериального давления, частоты сердечных сокращений и состояния сосудов.

Ученые выяснили, сто граммов какого продукта защитят сосуды
Фото: PixabayPixabay

Результат эксперимента показал, что употребляемые ежедневно 100 граммов клюквы улучшают кровообращение, укрепляя сосуды. Это может быть связано с содержанием полифенолов и 13 различных полезных химических веществ. Однако клюква не показала эффективность для артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови.

Исследователи добавили, что при мочекаменной болезни клюква оказывает пользу. Противопоказания в употреблении клюквы имеют люди с болезнями ЖКТ, воспалительными процессами в печени и желчном пузыре, пишет «Российская газета», ссылаясь на Daily Mail.

Здоровье,
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