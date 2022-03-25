Ученые выяснили, сто граммов какого продукта защитят сосуды

Ученые Королевского колледжа Лондона провели наблюдение среди добровольцев в возрасте 18-45 лет для того, чтобы выяснить действие клюквы для артериального давления, частоты сердечных сокращений и состояния сосудов.

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Результат эксперимента показал, что употребляемые ежедневно 100 граммов клюквы улучшают кровообращение, укрепляя сосуды. Это может быть связано с содержанием полифенолов и 13 различных полезных химических веществ. Однако клюква не показала эффективность для артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови.