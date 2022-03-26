Просыпаются клещи: в чем опасность и как себя уберечь

Клещи активны с марта по сентябрь, но пики приходятся на апрель-май, когда температура повышается до 5-7 градусов. «Подцепить» клеща можно не только в лесу, но и парках и природных зонах, которые не прошли специальную обработку. Особенно рискую дачники, дети и животные. «Рамблер» поговорил с докторами, узнал технику безопасности и правила, которые помогут защитить здоровье.

Когда просыпаются клещи?

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Отвечает Владислав Зяблицкий, заведующий детской клиникой Роддома №4 при ГКБ им. В.В. Виноградова.

Период активности — с мая по июль.

Где обитают клещи и как они попадают на человека?

Клещи редко обитают высоко — обычно не выше 1 метра от уровня земли. Они обитают на кустарниках или на высокой траве. Клещи выбирают места с высокой влажностью: поляны, овраги и берега водоемов, дачные участки.

Клещ забирается на человека или животное, когда «объект» попадает в зону доступности. Он цепляется за одежду или волосы, а затем ищет укромное место для укуса.

Чаще всего это шея, ушные раковины, подмышки, голова под волосами, паховая область.

В чем их опасность?

Клещи являются возбудителями боррелиоза (болезнь Лайма) и энцефалита.

При укусе клещ впрыскивает анестезирующие вещества, поэтому момент укуса не вызывает боли. Обнаружить его можно только спустя несколько дней.

Как избежать укуса?

Для прогулки выбирать светлую однотонную одежду. Так клеща будет легче обнаружить;

Заправлять одежду и волосы. Верхнюю часть — в брюки, а брюки — в носки с плотной резинкой или сапоги. Манжеты верхней одежды должны прилегать к руке. Волосы убирать под кепку или платок;

На улице осматривать одежду каждые 15-20 минут;

Использовать репелленты от клещей;

Дома провести тщательный осмотр тела и одежды. Проверить животных после прогулки;

Не заносить домой одежду, растения и предметы, на которых могут быть клещи.

Что делать, если клещ укусил?

Если вас укусил клещ, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью. После удаления клеща необходимо сдать его на исследования в лабораторию, чтобы проверить, заразен ли он.

Главная профилактика заболеваний, передающихся клещами, — это вакцинация! Особенно если вы планируете поездку на неблагополучные по клещевому энцефалиту территории.

Что такое клещевой энцефалит?

Отвечает Владимир Подхомутников, доктор медицинских наук, эксперт по здоровью Coral Club.

Клещевой энцефалит (КЭ) — вирусное заболевание, опасность которого в том, что оно поражает центральную нервную систему.

Очаги КЭ — все лесные и таежные зоны России. Особенно высок риск заболеваемости КЭ в Приуралье, на Урале, Сибири. Эндемичны по заболеванию Калининградская и Ленинградская область. В Москве и области клещевой энцефалит встречается редко.

Три основные формы КЭ:

лихорадочная — половина всех случаев заражений.

менингеальная — 30 процентов случаев.

очаговая — провоцирует развитие тяжелых последствий.