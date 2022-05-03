Почему не работают диеты: причины набора веса



Человеку, который хочет похудеть, кажется, что если он с понедельника сядет на какую-то диету, то он достаточно быстро и легко сбросит вес. Часто так и происходит, но у всего есть свои нюансы. Диеты бывают, во-первых, редуцированные, — то есть в них нет достаточного количества килокалорий, которые нужны человеку, а это очень плохо — количество калорий опускается ниже того минимума, который необходим для обменных процессов — дыхания, поддержания кровообращения, давления и так далее. Тогда вообще могут возникнуть необратимые процессы в организме. Второй вариант — человек садится на какую-либо монодиету. Он начинает питаться одним видом продуктов, ограничивая себя в других. В подавляющем большинстве случаев такие диеты не бывают сбалансированными. Потому что на самом деле диета — это образ жизни, то правильное, удобное, комфортное питание, которое человек ведет на протяжении всего времени. Пример — средиземноморская диета, которая включает в себя большое количество овощей, оливкового масла. Люди, которые придерживаются такого типа питания, не считают это диетой.



Поэтому ограничительные диеты часто имеют обратный эффект. Даже когда человек похудел на какой-то редуцированной диете, то есть ел меньше калорий, потом происходит откат. Это случается потому, что когда мы организм резко и надолго вводим в состояние стресса, он не понимает, с какой целью мы это делаем. Он думает, что наступил голод, и поэтому начинает запасать калории. Именно по этой причине во время строгой диеты человек часто чувствует себя уставшим, ведь организм не дает ему энергию. И даже если человек после диеты переходит на другой тип питания или начинает питаться правильно, организм начинает перерабатывать в жировую ткань чуть ли не каждый капустный лист. Он буквально все запасает в жир. И чем чаще устраиваются такие стрессовые состояния (поправляется, худеет), тем быстрее он потом начинает вновь набирать вес.