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2 часа назад

Почему не работают диеты: причины набора веса

Мира Маркина
Елена Соломатинаэксперт

Наверняка, если вы сидели на каких-нибудь диетах или принимали участие в марафонах похудения, вы обращали внимание на то, что после подобных попыток привести себя в форму и сбросить вес, зачастую происходят обратные ситуации — вес либо просто возвращается, либо становится даже больше прежнего. Причина кроется в том, каким именно способом вы пытаетесь избавиться от лишних килограммов. Возможно, вы будете удивлены, но схема «меньше ешь — быстрее похудеешь» работает совсем не так, как хотелось бы. А задумывались ли вы, почему такое происходит, и почему многие устойчивые понятия в вопросах избавления от лишнего веса вовсе неверны? Рамблер обратился за ответами к эксперту — нутрициологу Елене Соломатиной.

Почему не работают диеты: причины набора веса
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Человеку, который хочет похудеть, кажется, что если он с понедельника сядет на какую-то диету, то он достаточно быстро и легко сбросит вес. Часто так и происходит, но у всего есть свои нюансы. Диеты бывают, во-первых, редуцированные, — то есть в них нет достаточного количества килокалорий, которые нужны человеку, а это очень плохо — количество калорий опускается ниже того минимума, который необходим для обменных процессов — дыхания, поддержания кровообращения, давления и так далее. Тогда вообще могут возникнуть необратимые процессы в организме. Второй вариант — человек садится на какую-либо монодиету. Он начинает питаться одним видом продуктов, ограничивая себя в других. В подавляющем большинстве случаев такие диеты не бывают сбалансированными. Потому что на самом деле диета — это образ жизни, то правильное, удобное, комфортное питание, которое человек ведет на протяжении всего времени. Пример — средиземноморская диета, которая включает в себя большое количество овощей, оливкового масла. Люди, которые придерживаются такого типа питания, не считают это диетой.

Поэтому ограничительные диеты часто имеют обратный эффект. Даже когда человек похудел на какой-то редуцированной диете, то есть ел меньше калорий, потом происходит откат. Это случается потому, что когда мы организм резко и надолго вводим в состояние стресса, он не понимает, с какой целью мы это делаем. Он думает, что наступил голод, и поэтому начинает запасать калории. Именно по этой причине во время строгой диеты человек часто чувствует себя уставшим, ведь организм не дает ему энергию. И даже если человек после диеты переходит на другой тип питания или начинает питаться правильно, организм начинает перерабатывать в жировую ткань чуть ли не каждый капустный лист. Он буквально все запасает в жир. И чем чаще устраиваются такие стрессовые состояния (поправляется, худеет), тем быстрее он потом начинает вновь набирать вес.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Исходя из советов эксперта, можно сделать вывод, что худеть тоже нужно разумно — если у вас нет возможности попасть на консультацию к нутрициологу, то стоит хотя бы самостоятельно изучить основы правильного питания. Важно учитывать, что резкая потеря веса вряд ли позволит вам сохранить результат. А вот медленное и правильное похудение с помощью сбалансированного питания точно будет эффективным, если станет для вас нормой.

Здоровье,Елена Соломатина,
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