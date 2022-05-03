Почему не работают диеты: причины набора веса

Наверняка, если вы сидели на каких-нибудь диетах или принимали участие в марафонах похудения, вы обращали внимание на то, что после подобных попыток привести себя в форму и сбросить вес, зачастую происходят обратные ситуации — вес либо просто возвращается, либо становится даже больше прежнего. Причина кроется в том, каким именно способом вы пытаетесь избавиться от лишних килограммов. Возможно, вы будете удивлены, но схема «меньше ешь — быстрее похудеешь» работает совсем не так, как хотелось бы. А задумывались ли вы, почему такое происходит, и почему многие устойчивые понятия в вопросах избавления от лишнего веса вовсе неверны? Рамблер обратился за ответами к эксперту — нутрициологу Елене Соломатиной.
Исходя из советов эксперта, можно сделать вывод, что худеть тоже нужно разумно — если у вас нет возможности попасть на консультацию к нутрициологу, то стоит хотя бы самостоятельно изучить основы правильного питания. Важно учитывать, что резкая потеря веса вряд ли позволит вам сохранить результат. А вот медленное и правильное похудение с помощью сбалансированного питания точно будет эффективным, если станет для вас нормой.