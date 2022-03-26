«Закупилась, переживаю»: как сейчас живут россияне без антидепрессантов

В России начинают замечать необычную активность с логистикой и ввозом лекарств, в том числе и антидепрессантов. Издание news.ru сообщает, что продажи антидепрессантов в российских аптеках c 21 по 27 февраля выросли по сравнению с предыдущей неделей на 19%. Россияне массово скупают препараты — либо из страха, что больше не будет, либо с целью продать на онлайн-площадках.

На форумах, посвященных лечению депрессии, ОКР и БАР, появляются сообщения от людей, которые не могут найти прописанные им лекарства.

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«Переживаю в связи с Украиной по поставке "Эгиса" [фармацевтическая компания — прим.ред.]. Я пью "Спитомин", сын "Летирам"», — пишет одна из пользовательниц.

Агата (имя изменено) принимает «Золофт», действующее вещество сертралин. Девушка отмечает, что покупала препарат по рецепту без проблем, но с конца декабря на два месяца он пропал из аптек.

«Купила на три месяца. Не хочу какое-то время по этому поводу переживать, так что возможно куплю еще на пару месяцев», — отмечает Агата.

«Рамблер» поговорил с психиатром, психотерапевтом Михаилом Валуйским и узнал, насколько критична ситуация на самом деле.

Проблема неоднозначная и многогранная. И то, что происходит сейчас в аптеках, отражает общие проблемы в психиатрии в нашей стране. Михаил Сергеевич Валуйский Врач-психиатр, психотерапевт, нарколог

Причин для лихорадочной покупки лекарств нет. Ни одна компания-производитель антидепрессантов не сказала, что уходит с российского рынка.

Да, компании прекращают исследовательскую деятельность, не вкладываются в рекламу, но все таблетки, которые они производят, как отгружались, так и отгружаются.

Да, есть проблема с логистикой. Насколько долго она продлится, неизвестно, ведь компании заинтересованы в том, чтобы продавать лекарства, а пациенты — чтобы они были.

Никто не может предугадать, будут ли прекращены поставки. Если предположить худшее, то надо помнить одну важную вещь. 95% лекарственных субстанций (сам химический синтез) производится в Китае. В Европе и США эта субстанция разливается, распаковывается, в нее добавляются присадки и из нее штампуются таблетки.

Пока мы «дружим» с Индией и Китаем, тотальное отсутствие препаратов нам не грозит.

При полном отсутствии поставок на базе отечественных фармакологических заводов (у нас их немало) могут развернуть производство этих лекарств-дженериков без патентных разрешений.

У довольно большого количества антидепрессантов есть отечественные или индийские дженерики, и даже европейские дженерики — от стран, которые не проводили санкции. Для сверхбеспокойства нет причины.

Да, мы сейчас все тревожимся, беспокоимся, находимся в неопределенном состоянии. Но поводов для паники я не вижу. Тем более для той, что заставляет бежать в аптеку и сметать все с полок. Не надо этого делать.

Нужно понимать, что самих препаратов очень много. Сами антидепрессанты используются для лечения не только собственно депрессии, но и тревожных расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, для лечения негативной симптоматики, например, психозах или шизофрении.

По эффекту они разные: есть условно стимулирующие, седатирующие, нейтральные. Одни более эффективны при тревожных расстройствах, другие — при депрессивных, одни нужны при коррекции нарушений сна, другие — при навязчивых мыслях.

Абсолютно незаменимых, у которых нет дженериков, на данный момент, по-моему, всего три. Это «Триттико» («Тризадон»), «Бринтелликс» («Вортиоксетин»), «Миртазапин».

Когда мы с коллегами обсуждали всю ситуацию, наибольшую тревогу вызывал «Триттико» — атипичный депрессант, обладающий снотворным, успокаивающим действием, не угнетающий либидо. Его заменить не на что. Придется пробовать другие комбинации.

Наверное, его весь скупили — и мы ждем новых поставок. Компания-производитель не заявляла, что она уходит из страны, а наоборот, дала пресс-релиз, что лекарство будет отгружаться и поставляться.

Если препараты перестанут поставляться — скорее всего, будет развернуто их производство в стране из фармсубстанций, производимых в Китае и Индии.

Я ожидаю, что произойдет примерно то же, что в 2014 году. Люди в интернете продавали антипсихотики, антидепрессанты, которые скупили и не придумали, куда девать. И это, конечно, очень опасно — покупать препараты с рук. Мошенники, имеющие хоть небольшое фармацевтическое производство и принтер, могут штамповать под видом антидепрессантов упаковки с мелом и инструкции, сертификаты к ним.

Инструкция: что делать сейчас

Если у вас есть заболевание, диагноз, лечение, рецепт от психотерапевта или психиатра на конкретный препарат, узнайте — есть с ним проблемы или нет.

Намечаются сложности, вы вместе с лечащим специалистом решили, что принимать препарат нужно еще несколько месяцев, — есть резон купить его на несколько месяцев вперед.

Длительность приема лекарства при каждом заболевании своя. При депрессивном расстройстве по рекомендации ВОЗ препарат принимается до окончания депрессивного эпизода. И еще 6 месяцев после — в качестве противорецидивного лечения. При обсессивно-компульсивных, тревожных расстройствах совсем другие сроки и дозировки препаратов.