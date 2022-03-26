«Закупилась, переживаю»: как сейчас живут россияне без антидепрессантов

В России начинают замечать необычную активность с логистикой и ввозом лекарств, в том числе и антидепрессантов. Издание news.ru сообщает, что продажи антидепрессантов в российских аптеках c 21 по 27 февраля выросли по сравнению с предыдущей неделей на 19%. Россияне массово скупают препараты — либо из страха, что больше не будет, либо с целью продать на онлайн-площадках.
На форумах, посвященных лечению депрессии, ОКР и БАР, появляются сообщения от людей, которые не могут найти прописанные им лекарства.
«Переживаю в связи с Украиной по поставке "Эгиса" [фармацевтическая компания — прим.ред.]. Я пью "Спитомин", сын "Летирам"», — пишет одна из пользовательниц.
Агата (имя изменено) принимает «Золофт», действующее вещество сертралин. Девушка отмечает, что покупала препарат по рецепту без проблем, но с конца декабря на два месяца он пропал из аптек.
«Купила на три месяца. Не хочу какое-то время по этому поводу переживать, так что возможно куплю еще на пару месяцев», — отмечает Агата.
«Рамблер» поговорил с психиатром, психотерапевтом Михаилом Валуйским и узнал, насколько критична ситуация на самом деле.
Причин для лихорадочной покупки лекарств нет. Ни одна компания-производитель антидепрессантов не сказала, что уходит с российского рынка.
Никто не может предугадать, будут ли прекращены поставки. Если предположить худшее, то надо помнить одну важную вещь. 95% лекарственных субстанций (сам химический синтез) производится в Китае. В Европе и США эта субстанция разливается, распаковывается, в нее добавляются присадки и из нее штампуются таблетки.
Пока мы «дружим» с Индией и Китаем, тотальное отсутствие препаратов нам не грозит.
При полном отсутствии поставок на базе отечественных фармакологических заводов (у нас их немало) могут развернуть производство этих лекарств-дженериков без патентных разрешений.
У довольно большого количества антидепрессантов есть отечественные или индийские дженерики, и даже европейские дженерики — от стран, которые не проводили санкции. Для сверхбеспокойства нет причины.
Да, мы сейчас все тревожимся, беспокоимся, находимся в неопределенном состоянии. Но поводов для паники я не вижу. Тем более для той, что заставляет бежать в аптеку и сметать все с полок. Не надо этого делать.
Нужно понимать, что самих препаратов очень много. Сами антидепрессанты используются для лечения не только собственно депрессии, но и тревожных расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, для лечения негативной симптоматики, например, психозах или шизофрении.
По эффекту они разные: есть условно стимулирующие, седатирующие, нейтральные. Одни более эффективны при тревожных расстройствах, другие — при депрессивных, одни нужны при коррекции нарушений сна, другие — при навязчивых мыслях.
Абсолютно незаменимых, у которых нет дженериков, на данный момент, по-моему, всего три. Это «Триттико» («Тризадон»), «Бринтелликс» («Вортиоксетин»), «Миртазапин».
Когда мы с коллегами обсуждали всю ситуацию, наибольшую тревогу вызывал «Триттико» — атипичный депрессант, обладающий снотворным, успокаивающим действием, не угнетающий либидо. Его заменить не на что. Придется пробовать другие комбинации.
Наверное, его весь скупили — и мы ждем новых поставок. Компания-производитель не заявляла, что она уходит из страны, а наоборот, дала пресс-релиз, что лекарство будет отгружаться и поставляться.
Если препараты перестанут поставляться — скорее всего, будет развернуто их производство в стране из фармсубстанций, производимых в Китае и Индии.
Я ожидаю, что произойдет примерно то же, что в 2014 году. Люди в интернете продавали антипсихотики, антидепрессанты, которые скупили и не придумали, куда девать. И это, конечно, очень опасно — покупать препараты с рук. Мошенники, имеющие хоть небольшое фармацевтическое производство и принтер, могут штамповать под видом антидепрессантов упаковки с мелом и инструкции, сертификаты к ним.
Если у вас есть заболевание, диагноз, лечение, рецепт от психотерапевта или психиатра на конкретный препарат, узнайте — есть с ним проблемы или нет.
Намечаются сложности, вы вместе с лечащим специалистом решили, что принимать препарат нужно еще несколько месяцев, — есть резон купить его на несколько месяцев вперед.
Длительность приема лекарства при каждом заболевании своя. При депрессивном расстройстве по рекомендации ВОЗ препарат принимается до окончания депрессивного эпизода. И еще 6 месяцев после — в качестве противорецидивного лечения. При обсессивно-компульсивных, тревожных расстройствах совсем другие сроки и дозировки препаратов.
Поэтому не надо пытаться самостоятельно угадывать — все равно не угадаете. Для этого есть ваш доктор, с которым, надеюсь, у вас теплые терапевтические отношения. С ним и надо все эти вопросы обсуждать.