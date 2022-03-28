Губы девушки увеличились из-за аллергии на филлеры

Губы жительницы США увеличились в восемь раз после инъекции филлеров, из-за чего она осталась с внешностью персонажа «Корпорации монстров». Историю девушки приводит издание Daily Mail.

Выпускница технологического факультета Кейли Джонс рассказала, что всегда считала черты своего лица непропорциональными. По этой причине она решила скорректировать их с помощью косметологической процедуры.

«Мои тонкие губы почти не было видно, когда я улыбалась, поэтому я хотела, чтобы они немного больше соответствовали пропорциям моего лица», — поделилась девушка.

Во время процедуры в салоне красоты клиентке ввели по одному миллилитру препарата в верхнюю и нижнюю губу. В течение часа после инъекции на ее лице проявилась интенсивная аллергическая реакция. Джонс призналась, что попыталась облегчить свое состояние, приложив к пораженному участку лед, однако эти действия только усугубили ситуацию. Так, последующие двое суток американка не могла принимать пищу, пить и говорить из-за сильного отека.

«Думаю, губы увеличились в восемь раз. Я была похожа на персонажа из "Корпорации монстров"», — добавила она.