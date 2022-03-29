В России могут упростить импорт иностранных лекарств

Принятый Госдумой законопроект по упрощению импорта зарубежных лекарств может начать действовать по решению правительства в случае их дефицита. Об этом сообщает газета "Известия".

Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости» Александр Кряжев/РИА «Новости»

Проект был одобрен во втором и третьем чтении в конце марта. Если правительство примет решение о введение упрощенного порядка, его действие продлится до конца декабря 2022-го. Согласно документу, зарегистрированные в России иностранные препараты смогут продаваться в иностранных упаковках. Сейчас все поступающие в аптеки страны лекарства должны иметь российскую упаковку и инструкцию.

Также законопроект устанавливает для поставщиков предельный срок отгрузки, в течение которого товар должен будет направляться со складов в аптеки. Кроме того, документ обяжет зарубежные компании уведомлять о своем решении покинуть российский рынок не позднее, чем за полгода. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, российская фарминдустрия не сбавляет темпов, перебоев нет, а в случае прекращения поставок зарубежными компаниями Россия в состоянии наладить собственное производство необходимых лекарств. Нет трудностей и с поставками субстанций для производства фармпродукции, главными импортерами здесь являются Индия и Китай, добавил министр.

Как ранее заявили в Росздравнадзоре, ведомство на постоянной основе ведет мониторинг наличия лекарственных средств, в том числе и с помощью системы цифровой маркировки, которая дает возможность увидеть количество всех лекарств, находящихся в обороте на фармрынке, вплоть до последней пачки в самом отдаленном районе. Анализ мониторинга подтвердил, что необходимые лекарства есть.