Между диетами и проблемами с зачатием обнаружили связь

Между модными диетами и проблемами с зачатием обнаружили связьДалеко не каждый рацион «правильного питания» на самом деле может принести пользу.

В погоне за красивой фигурой многие женщины используют новомодные разрекламированные диеты, предварительно не проконсультировавшись со специалистом. С учетом того, что организм у каждого человека свой собственный, и побочные эффекты могут быть абсолютно разными.