Без осечек: важные правила при подборе контрацептивов

Подбор контрацепции — дело всегда непростое. Конечно, невозможно обойтись без консультации специалиста, чтобы понять, какой из способов работает лучше всего. Мы же решили тщательнее разобраться в самых популярных методах предотвращения нежелательной беременности, чтобы вам было проще ориентировать в их многообразии и вопросы вашего гинеколога не вгоняли в ступор.

Гормональная контрацепция удобна при постоянных контактах

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Один из самых популярных и надежных способов предотвратить беременность, однако данный способ также является одним из самых опасных для женского здоровья, если подбирать гормональные средства самостоятельно. Очень часто женщины ориентируются на мнение подруг и знакомых, которым помогла «вот эта таблетка». Важно понимать, что уровень гормонов у каждого свой, а потому только специалист на основе вашего обследования может дать точный ответ, какое средство стоит использовать именно вам.

Барьерные методы для случайных и редких контактов

Самым распространенным методом барьерной контрацепции является использование презервативов. Производители предлагают также всевозможные гели, пасты и свечи, однако их эффективность намного ниже, да и использовать не всегда удобно, а потому большинство все же останавливает выбор на классических презервативах. В отличие от гормональных средств, презервативы вы можете выбрать вместе с партнером самостоятельно, и в этом их большой плюс, главное, использовать средства правильно. Помимо надежной защиты от нежелательной беременности, презервативы препятствуют инфицированию, что добавляет этому способу контрацепции еще несколько баллов. При этом стоит отметить, что при постоянных половых контактах в сложившейся паре данный способ может быть не слишком удобным и довольно затратным, а потому влюбленным стоит рассмотреть альтернативные способы контрацепции.

Экстренная контрацепция — крайний случай

Многие женщины относятся к данному способу весьма легкомысленно, используя относительно часто. Нередко экстренный метод предпочитают женщины, которые не терпят ни барьерных, ни гормональных контрацептивов, считая их неудобными. Однако специалисты предупреждают, что экстренные методы возможны всего один-два раза в год, так как использование таких препаратов является серьезным стрессом для всего организма, а на восстановление требуется время. Будьте крайне осторожны и обязательно проконсультируйтесь со своим врачом.

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