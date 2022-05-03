Стоит ли делать ринопластику со скидкой

Многие мечтают о пластической операции, но не могут себе этого позволить из-за высоких цен. Одной из самых дорогих операций считается ринопластика. По этой причине регулярно появляются предложения сделать коррекцию носа со скидкой, по акции, по сниженной цене. Стоит ли им верить? Может ли такая экономия оказаться опасной? Читателям Рамблера объясняет пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic и эксперт по ринопластике, доктор медицинских наук Тигран Алексанян.
Ринопластика не может стоить дешево. За высокой ценой на операцию стоит, помимо прочего, многолетнее образование хирурга в вузе, затем стажировки под началом опытных коллег, постоянное повышение квалификации и обучение, участие в конференциях, поездки на практику за рубеж. Поэтому любое предложение о снижении цены должно настораживать и вызывать дополнительные вопросы.
Но есть и несколько безопасных способов сэкономить на пластике и, в частности, на ринопластике.
Цену чуть ниже, чем обычная, вам могут предложить в случае, если операцию будет проводить молодой хирург, проходящий стажировку в этой клинике. Он будет работать под чутким руководством старших коллег, каждый его шаг будет под жестким контролем, но все же риски в таком случае чуть выше, поэтому и цена может быть ниже. Но бояться этого не стоит. Добросовестный хирург не передаст операцию младшему коллеге, если не будет уверен в его готовности и компетентности.
Если вы планируете несколько эстетических вмешательств, выгодно будет провести их одновременно, за один операционный день. В этом случае вы только один раз платите за предоперационное обследование, работу анестезиолога и медперсонала, реабилитацию и пребывание в стационаре. Нередко клиники дают приятную скидку при проведении нескольких операций одновременно. Делать другие операции по коррекции лица вместе с ринопластикой не рекомендуется, но вполне можно провести вмешательства по телу, например, маммопластику.