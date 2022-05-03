Стоит ли делать ринопластику со скидкой

Любые скидки на пластическую операцию – повод насторожиться. Если клиника или врач вынуждены снижать цены, значит, у них мало клиентов. Это сразу вызывает множество вопросов. По какой причине к ним не идут пациенты? Может быть, у врачей и клиники плохая репутация? Или клиника недавно на рынке, там работают молодые хирурги без имени и обширного опыта? Цена в рекламе может быть заманчиво низкой, но после выяснится, что в нее не включены важные аспекты: стоимость расходных материалов, анестезии, пребывания в стационаре. В результате получится такая же сумма, как и в престижной клинике, только разбитая на множество мелких платежей. Такие методы работы – повод насторожиться и усомниться в добросовестности и чистоте намерений врача и клиники. Еще один неприятный вариант развития событий: клиника отвлечет ваше внимание низкой ценой и не заключит договор, по которому она несет ответственность за результат операции, вашу жизнь и здоровье.

Тигран Алексанян Пластический хирург, доктор медицинских наук