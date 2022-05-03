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1 час назад

Стоит ли делать ринопластику со скидкой

Мира Маркина
Тигран Алексанянэксперт

Многие мечтают о пластической операции, но не могут себе этого позволить из-за высоких цен. Одной из самых дорогих операций считается ринопластика. По этой причине регулярно появляются предложения сделать коррекцию носа со скидкой, по акции, по сниженной цене. Стоит ли им верить? Может ли такая экономия оказаться опасной? Читателям Рамблера объясняет пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic и эксперт по ринопластике, доктор медицинских наук Тигран Алексанян.

Стоит ли делать ринопластику со скидкой
Фото: unsplash.comunsplash.com
Любые скидки на пластическую операцию – повод насторожиться. Если клиника или врач вынуждены снижать цены, значит, у них мало клиентов. Это сразу вызывает множество вопросов. По какой причине к ним не идут пациенты? Может быть, у врачей и клиники плохая репутация? Или клиника недавно на рынке, там работают молодые хирурги без имени и обширного опыта? Цена в рекламе может быть заманчиво низкой, но после выяснится, что в нее не включены важные аспекты: стоимость расходных материалов, анестезии, пребывания в стационаре. В результате получится такая же сумма, как и в престижной клинике, только разбитая на множество мелких платежей. Такие методы работы – повод насторожиться и усомниться в добросовестности и чистоте намерений врача и клиники. Еще один неприятный вариант развития событий: клиника отвлечет ваше внимание низкой ценой и не заключит договор, по которому она несет ответственность за результат операции, вашу жизнь и здоровье.
Тигран Алексанян
Тигран АлексанянПластический хирург, доктор медицинских наук
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Ринопластика не может стоить дешево. За высокой ценой на операцию стоит, помимо прочего, многолетнее образование хирурга в вузе, затем стажировки под началом опытных коллег, постоянное повышение квалификации и обучение, участие в конференциях, поездки на практику за рубеж. Поэтому любое предложение о снижении цены должно настораживать и вызывать дополнительные вопросы.

Но есть и несколько безопасных способов сэкономить на пластике и, в частности, на ринопластике.

Цену чуть ниже, чем обычная, вам могут предложить в случае, если операцию будет проводить молодой хирург, проходящий стажировку в этой клинике. Он будет работать под чутким руководством старших коллег, каждый его шаг будет под жестким контролем, но все же риски в таком случае чуть выше, поэтому и цена может быть ниже. Но бояться этого не стоит. Добросовестный хирург не передаст операцию младшему коллеге, если не будет уверен в его готовности и компетентности.

Если вы планируете несколько эстетических вмешательств, выгодно будет провести их одновременно, за один операционный день. В этом случае вы только один раз платите за предоперационное обследование, работу анестезиолога и медперсонала, реабилитацию и пребывание в стационаре. Нередко клиники дают приятную скидку при проведении нескольких операций одновременно. Делать другие операции по коррекции лица вместе с ринопластикой не рекомендуется, но вполне можно провести вмешательства по телу, например, маммопластику.

Оптимальный вариант - делать комплексную операцию риносептопластику. Таким образом вы за одно хирургическое вмешательство избавляетесь от искривления носовой перегородки и нормализуете дыхание и улучшаете внешний вид носа. Кроме того, снижается вероятность осложнений после ринопластики из-за индивидуальных особенностей анатомии носа. Даже если сейчас у вас нет проблем с носовым дыханием, они могут появиться со временем, из-за возрастных изменений в костно-хрящевой структуре лица. Но по опыту работы можно с уверенностью сказать, что у 9 из 10 людей есть хотя бы незначительное искривление перегородки. В процессе риносептопластики хирург создаст идеальные контуры и снаружи, и внутри носа, чтобы результат радовал вас всю жизнь.
Тигран Алексанян
Тигран АлексанянПластический хирург, доктор медицинских наук
Здоровье,Тигран Алексанян,
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