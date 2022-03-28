Врач назвала опасные для щитовидки продукты

Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 посоветовала россиянам не злоупотреблять несезонными фруктами и овощами, а также жареным и продуктами с консервантами, чтобы не спровоцировать заболевание щитовидной железы.

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По словам специалиста, щитовидка очень чувствительна, поэтому постоянные стрессы, проживание в неблагоприятных экологических условиях могут поставить ее здоровье под угрозу. В первую очередь, диетолог советует минимизировать, а то и вовсе отказаться от употребления жареных продуктов.

"Любые продукты, которые долго жарятся даже на рафинированных маслах, все равно выделяют канцероген, акриламид. Так или иначе они влияют на наши клетки, провоцируют развитие атеросклероза, что также может повлиять на здоровье щитовидной железы",

– объясняет Соломатина.

Навредить щитовидной железе может и злоупотребление пищевыми добавками, продолжает диетолог. "Если мы будем потреблять регулярно продукты невысокого качества, изобилующие большим количеством консервантов, красителей, ароматизаторов, в конечном счете мы будем наносить вред нашим органам и системам и щитовидной железе в том числе", – рассказывает специалист.

Кроме того, не стоит покупать дыни и арбузы вне сезона. Как правило, они бывают выращены с применением большого количества всевозможных усилителей роста, говорит Соломатина.