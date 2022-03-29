Чем опасны нарушения сна и как с ними бороться: отвечает эксперт

1. Соблюдайте режим сна и бодрствования. Организуйте свою жизнь так, чтобы всегда ложиться и вставать в одно и то же время. Да, даже в выходные. Да, даже если вы еще хотите поспать. Будильник вам в помощь.



2. Не спите днем. Максимум, что вы можете себе позволить, если совсем не спали — 30 минут подремать. Дневной сон сбивает суточные ритмы, отнимает часы от ночного, более полноценного сна.



3. В кровати только спите. Не работаем, не едим, не разговариваем по телефону, решая задачи. Не лежим, не ворочаемся, если не уснули через 15 минут — встаем и переходим в другую комнату, занимаемся чем-то скучным и монотонным. Возвращаемся в кровать, когда снова захотим спать.



4. Не ложимся в кровать, если не хотим спать. Старайтесь отличать усталость и сонливость.



5. Старайтесь избегать нервного возбуждения за час-два до отхода ко сну. Не начинайте серьезных разговоров, важных дел, не смотрите новости (особенно сейчас), трагичные фильмы. Не будоражьте себя.



6. Не пытайтесь заставить себя уснуть. Так вы только расстроитесь и начнете беспокоиться еще сильнее.



7. Уберите часы из зоны видимости в спальне. Не смотрите на часы, если проснулись.

Надежда Валерьевна Бурко К.М.Н, врач-терапевт, кардиолог, сомнолог