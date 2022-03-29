Чем опасны нарушения сна и как с ними бороться: отвечает эксперт

Постоянное чувство сонливости, недосып, частые подъемы посреди ночи — по последней статистике, каждый второй россиянин за последние два месяца сталкивался с такими проблемами. Что делать, чтобы нормализовать свой режим, и чем опасны нарушения сна, читайте в материале «Рамблера».
Нарушений сна известно всего около 88, среди них можно выделить основные, с которыми чаще всего обращаются пациенты и их родственники:
1. Бессонница;
2. нарушения дыхания во сне и храп;
3. парасомнии — бруксизм, сноговорение, снохождение.
Около одной трети населения страдает той или иной формой бессонницы, а у 10% бессонница перешла в хроническую.
Бессонница определяется как трудности с засыпанием, или с поддерживанием сна, частые ночные или ранние утренние пробуждения, которые появляются минимум три раза в неделю на протяжении 1-3 месяцев и более.
Причины развития бессонницы в основном связаны с психоэмоциональным возбуждением и перенапряжением у предрасположенных лиц. Сейчас достаточно поводов для беспокойства, поэтому число пациентов растет.
Бессонница бывает острая (до трех месяцев) и хроническая (более 3 месяцев нарушенного сна). И если острую бессонницу можем устранить вовремя назначенными препаратами, коротким курсом, то хроническая требует иного подхода и более длительного лечения.
1. Соблюдайте режим сна и бодрствования. Организуйте свою жизнь так, чтобы всегда ложиться и вставать в одно и то же время. Да, даже в выходные. Да, даже если вы еще хотите поспать. Будильник вам в помощь.
2. Не спите днем. Максимум, что вы можете себе позволить, если совсем не спали — 30 минут подремать. Дневной сон сбивает суточные ритмы, отнимает часы от ночного, более полноценного сна.
3. В кровати только спите. Не работаем, не едим, не разговариваем по телефону, решая задачи. Не лежим, не ворочаемся, если не уснули через 15 минут — встаем и переходим в другую комнату, занимаемся чем-то скучным и монотонным. Возвращаемся в кровать, когда снова захотим спать.
4. Не ложимся в кровать, если не хотим спать. Старайтесь отличать усталость и сонливость.
5. Старайтесь избегать нервного возбуждения за час-два до отхода ко сну. Не начинайте серьезных разговоров, важных дел, не смотрите новости (особенно сейчас), трагичные фильмы. Не будоражьте себя.
6. Не пытайтесь заставить себя уснуть. Так вы только расстроитесь и начнете беспокоиться еще сильнее.
7. Уберите часы из зоны видимости в спальне. Не смотрите на часы, если проснулись.
Второе по частоте нарушений сна — храп и остановки дыхания во сне. И если храп — это верхушка айсберга, то остановки дыхания — апноэ — гораздо более серьезное состояние. Синдром апноэ во сне чаще выявляется у мужчин с избыточным весом. Женщины страдают этим заболеванием гораздо реже.
Происходит это во время сна, когда мышцы расслабляются и на очередном выдохе закрываются дыхательных пути, и дыхание прекращается на 10 и более секунд. Затем мозг восстанавливает контроль над мышцами верхних дыхательных путей, они раскрываются, человек делает глубокий вдох, часто со всхрапыванием. Далее мозг снова засыпает и цикл повторяется. Человек при этом спит и не знает, что с ним происходит.
Апноэ во сне часто сопровождается кислородным голоданием, особенно это опасно для мозга и сердца. Подобное состояние без лечения может привести к серьезным осложнениям со стороны нервной и сердечно-сосудистой систем.
Главное в этой ситуации — во время пройти обследование. Основное лечение при средней и тяжелой формах заболевания — регулярное использование аппарата во время сна, который подает воздух в дыхательные пути под небольшим давлением, не давая им спадаться. Кроме того, снижение веса, физические нагрузки, контроль за питанием также благотворно сказываются на состоянии пациента.
К парасомниям относятся бруксизм, сноговорение, снохождение, синдром ночной еды, ночные страхи, сонный паралич, ночной энурез. Эти состояния чаще встречаются в детском и подростковом возрасте и со временем проходят. Парасомнии связаны с нервным перенапряжением, наличием психических/нервных заболеваний, появляются в период стресса.
В основном парасомнии не требуют медикаментозного лечения, устраняются при восстановлении режима сна/бодрствования, полноценном сне, исключении сопутствующих заболеваний, исключении эмоционального напряжения, стресса, при работе с психологом, или самостоятельных аутогенных тренировках. В некоторых случая требуется дополнительно медикаментозное лечение.