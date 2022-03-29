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2 часа назад

Что нельзя делать после тренировки, чтобы не потерять результат

Мира Маркина
Надежда Гуськоваэксперт

Было бы опрометчивым считать, что одних только тренировок достаточно для того, чтобы добиться намеченного результата и после успешно его удерживать. Работа в тренажерном зале – это лишь половина успеха. Важно не останавливаться только на этом, но и соблюдать определенные правила даже после завершения тренировки. Рамблер разбирается, чего нельзя делать после тренировки, чтобы не «обнулить» достигнутых на ней результатов.

Что нельзя делать после тренировки
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Не голодайте после тренировки. Воздержание от еды в данном случае будет не очень уместным и может иметь противоположный желаемому эффект. Однако сразу бросаться за ужин не стоит – стоит подождать около часа. Обращайте внимание на сбалансированность питания – самым полезным после физических нагрузок будет съесть что-то из сложных углеводов.

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Не затягивайте кардионагрузки в завершении тренировки. Многим кажется, что это сильно ускорит процесс похудения, однако после полноценной силовой тренировки гормоны стресса находятся на пике, а это значит, что организм будет активнее сжигать мышечные клетки, а не жировые. В весе вы, конечно, скорее всего потеряете, но, поверьте, внешне это будет не тот результат, за которым вы пришли в спортзал. По этой причине, если уж вы и решили завершить силовую на дорожке или велосипеде, не уделяйте этому слишком много времени – 10/15 минут будет достаточно.

Не пейте после тренировки энергетики или спортивные напитки, несмотря на существующее убеждение некоторых, что они способствуют быстрому сжиганию калорий. Такие напитки содержат большое количество сахара – а это быстрый углевод, который, напротив, замедляет процесс. Заменяйте их водой или специальными комплексами аминокислот.

Как бы вы не устали на тренировке, не ложитесь спать сразу после нее. Дайте организму время плавно выйти из стрессового для него состояния, сердцу нужно наладить привычный спокойный ритм, в противном случае оно не будет вам благодарно. Все процессы, активизированные во время силовой нагрузки, должны замедлиться, прежде чем вы ляжете спать.


Бесспорно, что работа над собой – это непрерывный, круглосуточный процесс, поэтому важно учитывать многие физиологические, гормональные моменты и особенности при составлении режима дня и тренировок.

Все перечисленные в статье аспекты, действительно, имеют место быть.
Главное после силовой тренировки – это дать организму успокоиться и прийти в себя, ведь интенсивные нагрузки всё-таки являются достаточно стрессовой ситуацией. Обычно на это уходит минут 30.

Очень хорошим способом переключения является растяжка. Она поможет и мышцам оставаться эластичными - меньше «забиваться», и плавно перейти от тренировок к обыденному ритму жизни. Так что не стоит ее игнорировать.

Другими важными аспектами являются питание и восстановление сил, питательных веществ. От них напрямую зависит наше физиологическое, моральное состояние и результаты тренировок, поэтому рацион должен быть сбалансированным, насыщенным витаминами и минералами. Для построения тела мечты нужны стройматериалы, и причем качественные. Так что лучше уделить этому моменту особое внимание.
Надежда Гуськова
Надежда ГуськоваПевица, профессиональная спортсменка , 2-х кратная чемпионка России по большому теннису
Здоровье,Надежда Гуськова,
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