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1 час назад

Здоровье кишечника: каким пищевым привычкам нужно научиться

Русская ПланетаРусская Планета

Здоровье микрофлоры кишечника тесно связано со здоровым функционированием организма без патологий. Нарушения могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, иммунным проблемам или диабету. Однако введение пищевых привычек поможет предотвратить ухудшение состояния человека.

Здоровье кишечника: каким пищевым привычкам нужно научиться
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

Полезная «подпитка» микробиома кишечника – клетчатка. Зерновые продукты, овощи и фрукты помогают питать полезные бактерии, вследствие чего микробиом строит надежный слизистый барьер. Также ферментированные продукты (квашеная капуста, кефир, кимчи) обеспечивают транспортировку пробиотиков в организм, закрывая доступ вредным бактериям.

Ограничения в мучных и сладких изделиях облегчат работу кишечника. Кроме того, животный белок может менять поведение бактерий и провоцировать воспаление, поэтому необходимо снижение потребления мяса.

Режим питания оказывает воздействие на бактерии в кишечнике. При потреблении основной части калорий в первой половине дня улучшается регенерация клеток и работа желудочно-кишечного тракта, сообщает «Профиль».

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