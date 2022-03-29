Здоровье кишечника: каким пищевым привычкам нужно научиться

Здоровье микрофлоры кишечника тесно связано со здоровым функционированием организма без патологий. Нарушения могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, иммунным проблемам или диабету. Однако введение пищевых привычек поможет предотвратить ухудшение состояния человека.

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Полезная «подпитка» микробиома кишечника – клетчатка. Зерновые продукты, овощи и фрукты помогают питать полезные бактерии, вследствие чего микробиом строит надежный слизистый барьер. Также ферментированные продукты (квашеная капуста, кефир, кимчи) обеспечивают транспортировку пробиотиков в организм, закрывая доступ вредным бактериям.

Ограничения в мучных и сладких изделиях облегчат работу кишечника. Кроме того, животный белок может менять поведение бактерий и провоцировать воспаление, поэтому необходимо снижение потребления мяса.