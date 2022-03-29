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1 час назад

Диетолог объяснила, как избавиться от жира на животе

Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова назвала способы борьбы с лишним весом.

Диетолог объяснила, как избавиться от жира на животе
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Главная причина роста жировой клетчатки в области талии — это плохая чувствительность к инсулину. Это происходит из-за избытка углеводов, неадекватного 5-6 разового питания, плохой генетики и стрессов.

— Как убрать жир с живота? Лечим инсулинорезистентность при помощи диеты и препаратов, снижаем кортизол, убираем вес и вводим физические нагрузки,

— объяснила врач в новом выпуске на своем YouTube-Канале.

Доктор отметила, что из-за роста гормона стресса зачастую распределение жировой клетчатки происходит неправильно, что ведет к ожирению в области живота, а также к общему набору веса. Именно из-за хронических стрессов, по ее словам, у многих руководителей отмечается ожирение, а также диагностируются инфаркты и инсульты:

— Нужно, чтобы кортизол выходил. Это может быть бег, занятия в спортивном зале, общение с психологом, неврологом. Но его нужно вывести из организма. Вы должны научиться противостоять стрессу, чтобы жить в здоровом теле.

Здоровье,Ольга Павлова,
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