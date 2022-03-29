Диетолог объяснила, как избавиться от жира на животе

Главная причина роста жировой клетчатки в области талии — это плохая чувствительность к инсулину. Это происходит из-за избытка углеводов, неадекватного 5-6 разового питания, плохой генетики и стрессов.

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Доктор отметила, что из-за роста гормона стресса зачастую распределение жировой клетчатки происходит неправильно, что ведет к ожирению в области живота, а также к общему набору веса. Именно из-за хронических стрессов, по ее словам, у многих руководителей отмечается ожирение, а также диагностируются инфаркты и инсульты: