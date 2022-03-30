Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+7° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
4 часа назад

Эксперт назвала детокс-способы без голодания

Русская ПланетаРусская Планета

Очищение организма после зимнего переедания, стресса и низкой активности возможно благодаря нескольким детокс-правилам, объяснила эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Антипова.

Эксперт назвала детокс-способы без голодания
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

В первую очередь необходимо защитить слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Добавление в рацион питания отрубей, зелени, тыквы, моркови поможет наладить процесс пищеварения и вывести вредное из организма.

Также ограничение в алкоголе, газированных напитках, жареных, маринованных или копченых продуктах предотвратит раздражительное действие на слизистую оболочку желудка.

Кроме того, здоровую микрофлору и крепкую иммунную систему можно достигнуть употреблением продуктов, богатых клетчаткой или пищевыми волокнами (черника, красная фасоль, грецкие орехи).

Специалист посоветовала заниматься умеренной физической активностью, высыпаться и не забывать о питьевом режиме, пишет «Российская газета».

Здоровье,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители