Эксперт назвала детокс-способы без голодания

Очищение организма после зимнего переедания, стресса и низкой активности возможно благодаря нескольким детокс-правилам, объяснила эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Антипова.

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В первую очередь необходимо защитить слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Добавление в рацион питания отрубей, зелени, тыквы, моркови поможет наладить процесс пищеварения и вывести вредное из организма.

Также ограничение в алкоголе, газированных напитках, жареных, маринованных или копченых продуктах предотвратит раздражительное действие на слизистую оболочку желудка.

Кроме того, здоровую микрофлору и крепкую иммунную систему можно достигнуть употреблением продуктов, богатых клетчаткой или пищевыми волокнами (черника, красная фасоль, грецкие орехи).