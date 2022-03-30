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1 час назад

Российский врач дала советы аллергикам перед сезоном цветения

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Аллергикам необходимо готовиться к периоду цветения за полтора-два месяца до его наступления. Такой совет дала врач-дерматовенеролог, аллерголог клиники «РЖД-Медицина» в Твери Юлия Андреанова, ее слова приводят «Известия».

Врач дала советы аллергикам перед сезоном цветения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, в России есть три периода цветения. С начала апреля по конец мая цветут деревья и кустарники, с конца июня до середины июля наступает время луговых трав, а с конца августа по начало сентября цветут сорняки.

«Подготовка к сезону аллергии должна начинаться за полтора-два месяца до его начала. Для этого следует начать заблаговременный прием антигистаминных препаратов с накопительным действием»,

— объяснила специалист, отметив, что опоздавшим следует начинать принимать препараты с быстрым действием.

Аллергикам в такие сезоны, подчеркнула врач, не стоит совершать прогулки на открытом воздухе в утренние часы, в солнечное и ветреное время. Также им необходимо использовать маски и очки в качестве защиты. После прогулки стоит умываться проточной водой.

Помещение следует проветривать как можно реже и делать это в вечернее время. Также следует обеспечить систему кондиционирования и увлажнения воздуха.

По мнению аллерголога, самым лучшим способом подготовиться к сезону аллергии является аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ). В этом методе врачи используют низкие дозы аллергенов, обучая иммунную систему правильной борьбе с ними.

Здоровье,
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