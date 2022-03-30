Чем опасен скрытый сахар, который прячется даже в колбасе

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала об опасности «скрытого» сахара.

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По словам Соломатиной, люди часто заявляют, что вообще не едят сахар, поскольку не кладут его в чай или кофе. Но не все так просто — он прячется в неожиданных продуктах.

«Я имею в виду, он даже в колбасе есть, в соусе. Поэтому я отвечаю: «Извините, но питание надо пересмотреть»,

— говорит она.

Неумеренное потребление сахара может привести к диабету, а он способен привести к осложнениям, например, к атеросклерозу.

Поврежденные сосуды притягивают к себе холестерин. Печень из-за переизбытка сахара заплыла жиром и не может нормально вырабатывать холестерин низкой плотности, в связи с чем она пытается "залепить" повреждения в этих сосудах. Дальше происходит развитие атеросклеротической бляшки, ухудшение кровообращения, сосудистая деменция. При худшем раскладе далее следует инсульт или инфаркт и летальный исход,

— говорит Соломатина. В день рекомендуется употреблять не больше 50 граммов сахара, в 200 г копченой колбасы его может быть до 2 г, в 200 г вареной — до 4 г.