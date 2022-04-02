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2 часа назад

Правда ли, что нужно засыпать до полуночи, чтобы быть здоровым

Даша Краснова
Бузунов Роман Вячеславовичэксперт

Многие адепты здорового образа жизни настаивают на то, что ложиться нужно до полуночи. Тогда организм работает правильно, а значит чувствует себя лучше. "Рамблер" поговорил с сомнологом, терапевтом и клиническим психологом Романом Бузуновым и узнал, так ли это на самом деле.

Правда ли, что нужно засыпать до полуночи, чтобы быть здоровым
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, подобное восприятие режима было актуально в прошлом. В необходимости ложиться с закатом и вставать с рассветом была логика.

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"С наступлением темноты у человека падало восприятие окружающей обстановки, и он засыпал до полуночи, потому что природа так велела. А сейчас человек спокойно может жить вне природных рамок, потому что есть электричество, и светосберегающие лампочки, которые мозгом воспринимаются как дневной свет".
Бузунов Роман Вячеславович
Бузунов Роман ВячеславовичСомнолог, терапевт, клинический психолог

В наши дни куда важнее не то время, во сколько вы ложитесь спать, а системность вашего графика. Например, посменная работа или сбитый режим нарушает нормальный цикл «сон-бодрствование». Это приводит к укорочению длительности сна и сильной усталости.

Например, если человек находится в освещенном пространстве до 3-х часов ночи, мозг думает, что сейчас день. Затем он закрывает шторы и спит до 11-ти утра, мозг думает, что это ночь. И если человек всегда живет в таком режиме, вся мозговая деятельность подстраивается под этот режим. И это совершенно нормально. Можно жить в любом часовом поясе, не соблюдая этот часовой пояс. Вопрос не в том, ложимся мы до 12-ти или после. Вопрос в соблюдении графика сна и того, чтобы ночью было темно, а днем светло (даже если это искусственное освещение). И тогда наши гормоны абсолютно спокойно подстроятся под этот режим.
Бузунов Роман Вячеславович
Бузунов Роман ВячеславовичСомнолог, терапевт, клинический психолог

Научно доказано, что недостаток сна вызывает негативные иммунологические и метаболические изменения. Например, человек чаще болеет простудными заболеваниями. А также недостаток сна приводит к когнитивным нарушениям (снижение памяти, концентрации) и увеличивает риск хронических заболеваний.

Поэтому так важно соблюдать гигиену сна. Это своеобразные ритуалы, которые помогают человек настроиться на сон. Например, чистка зубов, прием ванны или чтение книги на ночь (не путать с использованием комьютера или телефона).

Работа за компьютером и просмотр телевизора перед сном снижают синтез мелатонина, который регулирует состояние сна и бодрствования. Это приводит к повышению тревожности, недосыпам и способно спровоцировать развитие депрессивного эпизода.

Здоровье,
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