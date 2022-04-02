Правда ли, что нужно засыпать до полуночи, чтобы быть здоровым

Многие адепты здорового образа жизни настаивают на то, что ложиться нужно до полуночи. Тогда организм работает правильно, а значит чувствует себя лучше. "Рамблер" поговорил с сомнологом, терапевтом и клиническим психологом Романом Бузуновым и узнал, так ли это на самом деле.
По его словам, подобное восприятие режима было актуально в прошлом. В необходимости ложиться с закатом и вставать с рассветом была логика.
В наши дни куда важнее не то время, во сколько вы ложитесь спать, а системность вашего графика. Например, посменная работа или сбитый режим нарушает нормальный цикл «сон-бодрствование». Это приводит к укорочению длительности сна и сильной усталости.
Научно доказано, что недостаток сна вызывает негативные иммунологические и метаболические изменения. Например, человек чаще болеет простудными заболеваниями. А также недостаток сна приводит к когнитивным нарушениям (снижение памяти, концентрации) и увеличивает риск хронических заболеваний.
Поэтому так важно соблюдать гигиену сна. Это своеобразные ритуалы, которые помогают человек настроиться на сон. Например, чистка зубов, прием ванны или чтение книги на ночь (не путать с использованием комьютера или телефона).
Работа за компьютером и просмотр телевизора перед сном снижают синтез мелатонина, который регулирует состояние сна и бодрствования. Это приводит к повышению тревожности, недосыпам и способно спровоцировать развитие депрессивного эпизода.