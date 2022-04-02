Правда ли, что нужно засыпать до полуночи, чтобы быть здоровым

Например, если человек находится в освещенном пространстве до 3-х часов ночи, мозг думает, что сейчас день. Затем он закрывает шторы и спит до 11-ти утра, мозг думает, что это ночь. И если человек всегда живет в таком режиме, вся мозговая деятельность подстраивается под этот режим. И это совершенно нормально. Можно жить в любом часовом поясе, не соблюдая этот часовой пояс. Вопрос не в том, ложимся мы до 12-ти или после. Вопрос в соблюдении графика сна и того, чтобы ночью было темно, а днем светло (даже если это искусственное освещение). И тогда наши гормоны абсолютно спокойно подстроятся под этот режим.



Бузунов Роман Вячеславович Сомнолог, терапевт, клинический психолог