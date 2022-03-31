Названы продукты для борьбы с тревожностью

Диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша назвала виды продуктов, которые могут помочь в борьбе с тревожностью, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

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По словам специалиста, рацион следует дополнить индейкой. В ней содержится аминокислота триптофан, а из нее вырабатывается серотонин.

Тревога и депрессия вызывают у человека дефицит магния. Восполнить его можно за счет орехов и цельнозерновых круп (в частности, геркулеса).

В качестве профилактических продуктов Макиша посоветовала употреблять фасоль и жирную морскую рыбу. В первом случае удастся пополнить запас витамина В в организме, во втором – обогатить содержание омега-3.