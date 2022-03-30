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3 часа назад

Рак яичников: кто в зоне риска и как распознать смертельно опасную болезнь

Passion.ruPassion.ru

Онкогинеколог онкологического центра Илья Карев рассказал, что раку яичников наиболее подвержены женщины в возрасте от 45 лет на фоне менопаузы. Причиной развития злокачественного образования может оказаться гормональная перестройка организма.

Рак яичников: как распознать смертельно опасную болезнь
Фото:  freepik.com freepik.com

Главным фактором риска, на который важно обращать внимание, является наследственность. Если в роду по женской линии встречались онкологические заболевания репродуктивной системы, необходимо регулярно обследоваться у врача, предупредил Илья Карев. Плюс к этому рак яичников могут спровоцировать гормональные нарушения, раннее начало менопаузы или позднее начало менструаций, давние кисты яичников, прием неверно подобранных оральных контрацептивов и неблагоприятные факторы окружающей среды.

«В большинстве случаев рак яичников на ранних стадиях развивается бессимптомно. Его легко не заметить или перепутать с другими гинекологическими заболеваниями. Одним из первых признаков является нарушение менструального цикла (ациклические менструальные выделения, изменение объема и характера выделений)», — сообщил онкогинеколог в беседе с «Аргументами и Фактами».

Позднее могут увеличиваться объемы в брюшной полости и появляться несильные тянущие боли внизу живота или в пояснице, частые позывы к мочеиспусканию, расстройство стула и другие признаки проблем с кишечником, резкая потеря или набор веса без видимых причин.

На последней стадии, по словам Ильи Карева, боли в брюшной полости становятся сильнее, начинаются маточные кровотечения, сбои гормонального фона, женщина может приобретать мужские очертания, у нее ломается голос, повышается оволосение по мужскому типу и прочее.

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