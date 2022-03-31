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4 часа назад

Ученые назвали 7 продуктов, которые могут ухудшить зрение

Волгоградская правдаВолгоградская правда

Правильный рацион помогает человеку сохранить хорошее зрение и снизить риск развития серьезных заболеваний глаз. Исследователи выяснили, что есть тип жира, который может, напротив, негативно сказаться на зрении.

Ученые назвали продукты, которые могут ухудшить зрение
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Специалисты из Массачусетского офтальмологического и ушного госпиталя пришли к выводу, что чрезмерное употребление жирных закусок может повысить риск развития прогрессирующей возрастной дегенерации желтого пятна.

Согласно исследованию, опубликованному в Archives of Ophthalmology, речь идет о растительных, мононенасыщенных и полиненасыщенных жирах, а также линолевой кислоте.

Потребление нездоровой пищи с содержанием таких веществ ведет к более высокому риску заболевания глаз. В исследовании принимали участие более 300 человек в возрасте от 55 до 80 лет, у которых была запущенная стадия возрастной дегенерации желтого пятна.

Специалисты выяснили, что эти жиры сильно перерабатываются и оказывают вредное воздействие на глаза. Согласно исследованию, эти вещества содержатся в маргарине, шоколаде, тортах, печенье. Также потенциально опасными для зрения являются арахисовое масло, картофельные чипсы и картофель фри.

По мнению экспертов, необходимо ограничивать потребление подобных продуктов.

Отметим, материал носит исключительно информационный характер и не заменяет консультации специалиста.

Здоровье,
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