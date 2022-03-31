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2 часа назад

Диетолог объяснила, кому нельзя пить «старый» кефир

Катерина Саломе

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какой кефир нужно пить с осторожностью. По ее словам, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта не следует употреблять напиток, хранящийся более трех дней. Слова эксперта приводит Москва24.

Диетолог объяснила, кому нельзя пить «старый» кефир
Фото: unsplash.comunsplash.com

Как утверждает специалист, важно следить за сроком изготовления напитка. В зависимости от периода меняются свойства кефира, добавила врач.

«Однодневный, "молодой" кефир – мягкий, его дают даже младенцам. Но дальше, когда бактерии продолжают свою работу и сбраживают сахар все больше и больше, он превращается практически в уксус. Кефир становится достаточно кислым, появляется этанол, то есть алкоголь»,

– объяснила специалист.

Так как в кефире трехдневной давности появляется крепость его не стоит употреблять людям с обострениями заболевания ЖКТ, в частности при гастрите, язве и панкреатите, так как напиток спровоцирует раздражение. Также воздержаться от продукта стоит автомобилистам перед тем, как сесть за руль.

Ранее мы писали о том, что диетолог объяснила, почему зависимость от кофе опасна.

Здоровье,Елена Соломатина,
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