Назван фактор, который может привести к аллергии

Неправильное питание напрямую связано с ростом в популяции таких аутоиммунных заболеваний, как атеросклероз, диабет и аллергии, заявила диетолог Елена Соломатина. Она объяснила, что нарушение питания ведет к дисбалансу кишечной микрофлоры, которая и формирует иммунитет. Об этом факторе она рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Дисбаланс кишечной микрофлоры, как считает специалист, напрямую связан с ростом числа многих заболеваний в XXI веке.

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«Для правильной работы микрофлоры необходимо большое количество клетчатки, которую организм получает из овощей, фруктов. Но у людей сегодня не принято есть их в большом количестве, кисломолочку многие не любят. В итоге мы получаем недокормленную полезную микрофлору и рост патогенной микрофлоры», — сказала Соломатина.

Задача иммунитета, по ее словам, — адекватно реагировать на любой стресс, вторжение. Бывает, что он реагирует недостаточно. А бывает, при нарушении микрофлоры, что реагирует сверх меры, что ведет к развитию аутоиммунных процессов.

«Опасность неправильной работы иммунной системы нам, кстати, показал коронавирус, когда люди умирали от слишком сильной ее реакции. Мы в принципе наблюдаем активный рост числа аутоиммунных заболеваний: это и аллергии, и диабеты. Об аллергиях, причем, человек может даже не знать, это скрытые процессы. Явная непереносимость появляется еще в детстве, а вот скрытая как раз возникает из-за дисбаланса микрофлоры, когда человек испытывает усталость, дискомфорт после приема определенных продуктов», — объяснила диетолог.

Неправильное питание, заявила она, может приводить даже к раннему клеточному старению: клеточная мембрана становится жесткой и не пропускает полезные вещества.

«Неправильное питание, богатое трансжирами, разрушает наши клеточные мембраны, они становятся жесткими, как у стариков, не пропускающими полезные вещества. В итоге это просто ускоряет общую дегенерацию и старение организма», — подытожила Соломатина.