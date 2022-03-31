Самые распространенные ошибки при занятиях растяжкой

Некоторые ошибки могут стоить вам здоровья.

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Сложно говорить о том, что одни упражнения в стретчинге эффективнее других. В тренировочном плане могут быть абсолютно любые движения, но тренер, как правило, анализирует клиента и подстраивает под него индивидуальный комплекс.

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На тренировках по растяжке важно учитывать уровень подготовки. Например, если вы уже сидите на шпагате, многие упражнения будете делать в качестве разминки. Но для тех, у кого растяжки нет, это уже будет целым тренировочным комплексом.

За всё время своей практики я могу насчитать десятки различных вариаций одного и того же упражнения — кто-то выполняет в более сложном варианте, а кому-то я советую, наоборот, облегчить. Но есть один момент, который необходимо выполнять всем — это соблюдение техники. Ошибки повлекут за собой травмы и растяжения, которые никому не нужны. Вот что категорически нельзя делать на стретчинге.

Тянуться рывками

По этому вопросу довольно много споров. Но всё же тянуться небольшими рывками допустимо только для профессиональных спортсменов, которые знают своё тело и хотят разогреть мышцы в максимально короткий срок. Всем остальным я советую забыть об этом способе и использовать только мягкую, статичную растяжку.

При рывках и так натянутые мышцы и связки подвергаются ещё большему натяжению. В какой-то момент легко можно получить надрыв, или, что ещё хуже, разрыв связки. После таких травм восстановление идёт один-два месяца. Согласитесь, оно того не стоит.

Задерживать дыхание

Кажется, уже в самом слове «растяжка» подразумевается расслабление мышц и восстановление нервной системы. Но многие об этом забывают из-за лишнего напряжения. Чтобы получить хороший результат, необходимо научиться правильно дышать во время тренировки и не задерживать воздух в лёгких.

Дышать нужно размеренно, а выдох всегда должен быть на самое сильное действие. То есть, если мы делаем мах ногой, выдох приходится на момент, когда нога находится в самой верхней точке.

Когда вы правильно дышите, сердце вырабатывает насыщенную кислородом кровь, которая, в свою очередь, выводит молочную кислоту из мышц. Они полностью расслабляются, что позволяет вам проще растягиваться, с каждым разом повышая нагрузку и не боясь травм.

Тянуться только на одну сторону

Многие приходят в растяжку за определённым результатом. Чаще всего я слышу «хочу сесть на шпагат». Желание прекрасное, но многие забывают, что процесс растяжки у всех происходит индивидуально. Кому-то шпагат покоряется через месяц, а кому-то – через год. И в обоих случаях это нормально.

Основной ошибкой тех, кто задался целью сесть на шпагат в кратчайшие сроки, является растяжка только на одну сторону. Дело в том, что у всех людей мышцы одной ноги тянутся лучше, чем другой. Нужно обязательно растягивать обе стороны, несмотря на то что «плохую» ногу тянуть некомфортно. Любые перекосы влияют на здоровье спины, таза и качество мышц.

Не давать себе отдыхать

В погоне за результатом многие не дают себе времени на восстановление, а ведь это такой же важный процесс, как и сама тренировка.

Большое количество занятий грозит перетренированностью — повышенный уровень кортизола, отёки, истощение организма и нервной системы, хроническое утомление, частые простуды. В таком состоянии организм просто не способен выдавать хороший результат.

Занимайтесь в своё удовольствие 2-3 раза в неделю, и вы придёте к здоровому телу и желаемому результату без травм и перенапряжения.