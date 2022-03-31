Какие продукты вызывают депрессию и какие - помогают ее избежать

На самом деле мороженое - это не лучший способ поднять настроение. Почему - объясняет эксперт по питанию в статье.

По словам американского диетолога, шеф-повара и директора отдела нутритивной и метаболической психиатрии Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне доктора Умы Найду, вместо ведёрка мороженого или макарон с сыром для улучшения настроения лучше съесть листовую зелень. Хотя эффект от сладкой или жирной пищи человек почувствует раньше, такая еда может привести в будущем к развитию депрессии.

Специалист подчёркивает, что от поедания мороженого или продуктов с большим количеством углеводов мы получаем удовольствие. Связано это с тем, что в мозг в этом случае поступает аминокислота триптофан, благодаря которой вырабатывается «гормон радости» серотонин. Однако продукты, которые содержат много сахара рафинированной муки или насыщенных жиров, также способствуют появлению воспаления, связанного с депрессией. Из других таких продуктов Найду называет обработанные, высокоочищенные продукты с небольшим количеством клетчатки: например, фастфуд.

В то же время научные исследования демонстрируют, что рацион, содержащий много фруктов, овощей, рыбы, цельнозерновых продуктов, может снизить вероятность развития депрессивного расстройства и помогает бороться с воспалением. Метаанализ 18 исследований, который был опубликован в 2018 году в British Journal of Nutrition, показал, что при каждом употреблении 100 граммов овощей или фруктов риск депрессии уменьшается на 5 процентов.

Помогает бороться с симптомами депрессии пища с большим количеством клетчатки и фолиевой кислоты. Это рыба, фрукты, орехи, листовая зелень, горох, бобы, спаржа, шпинат, брюссельская капустаи др. Кроме того, полезны будут имбирь, куркума, чёрный перец, льняное семя, рыба жирных сортов.