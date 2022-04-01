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1 час назад

Российский врач назвал способствующие набору лишнего веса фрукты и ягоды

Lenta.ruиещё 1

Заслуженный деятель науки России, член-корреспондент РАН, профессор Владимир Хавинсон в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1» назвал фрукты и ягоды, которые способствуют набору лишнего веса. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Российский врач назвал способствующие набору лишнего веса фрукты и ягоды
Фото: ShutterstockShutterstock

Хавинсон рассказал, что к появлению лишних килограммов может привести частое употребление трех фруктов и ягод: бананов, инжира и винограда. Как объяснил врач, в этих продуктах содержится большое количество глюкозы. «Глюкоза, попадая в организм, способствует выработке в том числе и инсулина. И этот инсулин способствует переводу лишней глюкозы в жир, и [в результате] люди полнеют», — уточнил он.

В этой связи специалист призвал ограничить употребление данных фруктов и ягод. «Нужно быть с ними очень осторожными», — заявил он.

Ранее Хавинсон и его коллега по программе «О самом главном» Светлана Трофимова назвали привычки, которые улучшают здоровье. Врачи порекомендовали совершать короткие прогулки на улице, питаться из посуды меньшего размера и ложиться спать в 22:30.

Здоровье,Светлана Трофимова,Владимир Хавинсон,РАН,
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