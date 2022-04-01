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1 час назад

Врач назвал фрукты и ягоды, которые способствуют набору веса

Даша Краснова

Заслуженный деятель науки России, член-корреспондент РАН, профессор Владимир Хавинсон в эфире программы «О самом главном» назвал фрукты и ягоды, которые способствуют набору лишнего веса.

Врач назвал фрукты и ягоды, которые способствуют набору веса
Фото: unsplash.comunsplash.com

По его словам, к появлению лишних килограммов может привести частое употребление бананов, инжира и винограда. Как объяснил врач, в этих продуктах содержится большое количество глюкозы.

«Глюкоза, попадая в организм, способствует выработке в том числе и инсулина. И этот инсулин способствует переводу лишней глюкозы в жир, и люди полнеют», — уточнил он.

Поэтому врач посоветовал ограничить их употребление.

Ранее мы рассказывали, можно ли есть бананы после аппендицита.

Здоровье,Владимир Хавинсон,РАН,
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