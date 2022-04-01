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59 минут назад

Гинеколог рассказала, какие анализы нужно сдать для диагностики анемии

Вечерняя Москва

Акушер-гинеколог Татьяна Кузнецова рассказала, что сбой менструального цикла может произойти по причине анемии. Для диагностики этого заболевания необходимо сдать определенные анализы.

Гинеколог рассказала, какие анализы нужно сдать для диагностики анемии
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Для диагностики анемии, воспалительного процесса в организме, а также нарушения функции внутренних органов проводятся общий анализ крови, биохимия крови, общий анализ мочи. Также важно проверить кровь на железо, ферритин, 25-гидроксивитамин D, индекс омега-3, фолиевую кислоту, витамин В-12, — отметила она в комментарии РИАМО.

Сбои также могут быть вызваны гормональными нарушениями. Для диагностики гормональных нарушений рекомендуется сдать анализ крови на гормоны: АМГ, ФСГ, ЛГ, пролактин, прогестерон, эстрадиол, тестостерон, ДГЭА-С, 17-ОНП, кортизол, ТТГ, Т4 свободный, АТ-ТПО.

Кузнецова добавила, что причин нарушения менструального цикла достаточно много. Поэтому важно проходить профилактические обследования один раз в полгода.

Здоровье,Татьяна Кузнецова,
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