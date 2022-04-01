Гинеколог рассказала, какие анализы нужно сдать для диагностики анемии

— Для диагностики анемии, воспалительного процесса в организме, а также нарушения функции внутренних органов проводятся общий анализ крови, биохимия крови, общий анализ мочи. Также важно проверить кровь на железо, ферритин, 25-гидроксивитамин D, индекс омега-3, фолиевую кислоту, витамин В-12, — отметила она в комментарии РИАМО.