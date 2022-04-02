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3 часа назад

Врач назвала опасные позы для сна

Мир24иещё 4

Врач-сомнолог и невролог Елена Царева назвала опасные позы для сна. По ее словам, неудачное положение тела ночью может навредить здоровью, передает «Вечерняя Москва».

Врач Царева рассказала, в какой позе лучше засыпать
Фото: Мир24Мир24

Так, доктор отметила, что засыпать на животе вредно. Это оказывает негативное влияние на позвоночник и мышцы. Кроме того, спать как на правом, так и на левом боку можно, если отсутствуют какие-либо заболевания сердца.

«Нежелательно засыпать на спине людям, у которых есть храп и прерывается дыхание, потому что эти симптомы в таком положении чаще проявляются», – отметила врач.

Она также предупредила, что засыпание на животе препятствуют выводу из организма продуктов обмена в нервной системе. Еще эта поза опасна для позвоночника и мышц: происходит перерастяжение и возникают болевые ощущения.

Царева подчеркнула, что неправильное положение головы и шеи во время сна приводит к гипертонусу. Она порекомендовала начинать сон в позе на боку.

Ранее врач-диетолог Наталья Денисова рассказала об опасности переедания в вечернее время. По ее словам, избыточное потребление пищи ведет к повышенной выработке желудочного сока и изжоге.

Здоровье,Елена Царева,Наталья Денисова,
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