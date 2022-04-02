Врач Царева рассказала, в какой позе лучше засыпать

Врач-сомнолог и невролог Елена Царева назвала опасные позы для сна. По ее словам, неудачное положение тела ночью может навредить здоровью, передает «Вечерняя Москва».
Так, доктор отметила, что засыпать на животе вредно. Это оказывает негативное влияние на позвоночник и мышцы. Кроме того, спать как на правом, так и на левом боку можно, если отсутствуют какие-либо заболевания сердца.
«Нежелательно засыпать на спине людям, у которых есть храп и прерывается дыхание, потому что эти симптомы в таком положении чаще проявляются», – отметила врач.
Она также предупредила, что засыпание на животе препятствуют выводу из организма продуктов обмена в нервной системе. Еще эта поза опасна для позвоночника и мышц: происходит перерастяжение и возникают болевые ощущения.
Царева подчеркнула, что неправильное положение головы и шеи во время сна приводит к гипертонусу. Она порекомендовала начинать сон в позе на боку.
Ранее врач-диетолог Наталья Денисова рассказала об опасности переедания в вечернее время. По ее словам, избыточное потребление пищи ведет к повышенной выработке желудочного сока и изжоге.