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45 минут назад

Врач предупредил об опасности чрезмерного употребления сладкого

Москва24

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил, что чрезмерное употребление сладкого может привести к развитию метаболического синдрома.

Врач предупредил об опасности чрезмерного употребления сладкого
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Это может привести к набору избыточного веса, а дальше к развитию сахарного диабета, атеросклероза, жировой дистрофии печени, панкреатиту",

– приводит слова специалиста Ura.ru.

Болибок отметил, чтобы избежать переедания сладкого, необходимо соблюдать нормы потребления. Он объяснил, что при определенном возрасте, весе, индексе массы тела и трудовых энергозатратах установлены необходимые калорийность рациона и соотношение белков, жиров и углеводов.

"Обычно – 1 грамм белка, 1 грамм жира и 4 грамма углеводов. Углеводы бывают как сладкие, так и несладкие, тот же крахмал, и человек должен в эту норму укладываться, то есть хочешь сладкое, не ешь булки, макароны и картошку",

– объяснил врач.

Здоровье,Владимир Болибок,
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