Врач предупредил об опасности чрезмерного употребления сладкого

"Обычно – 1 грамм белка, 1 грамм жира и 4 грамма углеводов. Углеводы бывают как сладкие, так и несладкие, тот же крахмал, и человек должен в эту норму укладываться, то есть хочешь сладкое, не ешь булки, макароны и картошку",